Израильский полицейский: у меня перед глазами до сих пор стоят убитые на музыкальном фестивале дети

Всю дорогу до больницы Игаль слышал, что по машине стреляют из РПГ (ручной противотанковый гранатомет). Как меня привезли в больницу в Беэр-Шеве я уже не помню, я был без сознания.

Сегодня не время для разногласий

"Потом мне уже рассказали, что тот, кто приехал меня спасать, был командиром полиции Сегев-Шалом, такая деревня арабская. Ицик Базукашвили. Он привез меня и поехал снова за ранеными, – рассказывает Игаль. – Его дочка служит в пограничных войсках, она была с ним, поэтому машина была пограничная. После второго круга с ранеными он высадил дочь и поехал в третий раз. В его машину попали из РПГ, он погиб. Такая история".

"Сегодня народ Израиля должен быть таким же сплоченным, как мы были в тот день. Мы были из разных городов и не знали, кого как зовут, но мы воевали как один кулак и прикрывали друг друга. Сейчас самое время всем так объединиться: верующие и неверующие, это все неважно. Хватит уже рвать наш народ на части. Политики должны успокоиться и дать нам вместе победить", – продолжил он.

Михаил Зингерман. Фото: Madis Veltman

Как подчеркнул представитель полиции Михаил Зингерман, в ближайшее время каких-то серьезных изменений в работе полиции в связи с войной и нападением террористов 7 октября не предвидится. "Полицейские проявили героизм и смогли спасти многих людей. То, что террористы вообще вошли на территорию Израиля – это зона ответственности Армии обороны, я не могу это комментировать, – сказал нам Зингерман. – Поскольку мы не допустили никаких ошибок в охране правопорядка внутри страны, то особых выводов нам делать не нужно".