Видео ⟩ Наркотики, алкоголь и пневматическое оружие. Молодые люди проехали прямо перед полицейскими

Стражи правопорядка заметили автомобиль, когда он проехал мимо одного из экипажей Рижской муниципальной полиции на ул. Лубанас. Когда он был остановлен, подтвердились подозрения полицейских в незаконной активности.

У водителя не было водительского удостоверения, а в машине у него было обнаружено белое порошковое вещество, возможно, наркотическое средство. У остальных лиц также были обнаружены порошковые вещества, которые они пытались скрыть.

Полицейские, хорошенько осмотрев молодых людей, заподозрили, что наркотические вещества не только хранились, но и употреблялись, поскольку об этом свидетельствовало поведение и внешний вид подростков.

В транспортном средстве также было обнаружено пневматическое оружие.

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