Словакия перестает поставлять военную помощь Украине

"Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата", - сказал Фицо.

"Я не поддержу никакую военную помощь Украине. Немедленная приостановка военных операций - лучшее решение для Украины. ЕС должен превратиться из поставщика оружия в обеспечителя мира", - добавил он.

Он также указал, что не собирается поддерживать санкции против России, не оценивая их влияние на страну.

"Я не буду голосовать за любые санкции против России, если мы не увидим анализа их влияния на Словакию", - заявил Фицо.

Он пояснил, что не видит причин поддерживать санкции, которые нанесут вред его стране.

При этом гуманитарная поддержка Украине пока не прекращена.