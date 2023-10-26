Видео ⟩ Почему в центре Риги демонтируют скамейки?

Исполняющий обязанности директора департамента внешней среды и мобильности Рижской думы Янис Вайводс пояснил, что скамейки были демонтированы из-за действий лиц определенных социальных групп.

Он указал на то, что бездомные совершали хулиганские действия. Например, они открыто справляли свои естественные потребности на скамейке.

Вайводс подчеркивает, что скамейки на остановке стали "непригодны для использования" из-за фекалий. Пассажиры не могли сидеть на них и даже стоять рядом с ними.

В муниципалитете пояснили, что раньше скамейки регулярно приводились в порядок, но на них довольно быстро вновь появлялись бездомные и фекалии. В августе прошлого года было зафиксировано 15 таких случаев, рассказал Вайводс, отметив, что единственным решением проблемы стал демонтаж скамеек.

Теперь на указанной остановке бомжей больше не видно.

Однако бездомные находят на улице другие скамейки, на которых можно переночевать.

Видео: Сюжет программы 4. studija