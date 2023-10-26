Видео ⟩ Поджог заправки в Риге: мужчина тщательно спланировал преступление

В среду, 25 октября, стало известно, что Государственная полиция в связи с намеренным поджогом, произошедшим 22 октября этого года в 4:15-4:20 на автозаправочной станции Virši на улице Пернавас, 78, в Риге, разыскивает мужчину. Программа Degpunktā узнала новые подробности инцидента.
"Можем подтвердить, что утром 22 октября на заправочной станции Virši Pērnava, расположенной на улице Пернавас, 78, в Риге,
неустановленное лицо умышленно подожгло заправочную колонку, вызвав пожар и совершив серьезное преступление.
Благодаря бдительности горожан, оперативному реагированию и действиям пожарных пожар был быстро локализован и потушен. Virši выражает благодарность всем оперативным службам и жителям, принимавшим участие в ликвидации последствий пожара", - рассказала программе Ундине Приекуле, представитель компании Virši.
Поскольку заправка не работает круглосуточно, преступник, скорее всего, уже заранее спланировал поджог и приготовился приехать именно в тот момент, когда на улицах будет максимально пусто, а окна домов темны.
Мужчину пока не нашли, поэтому полиция просит изучить фотографии и отозваться всех, кто может опознать его или знает его возможное местонахождение.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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