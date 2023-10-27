Видео ⟩ За занавесом: Россия как ангел-хранитель недемократического мира

Западные политологи, вопреки утверждениям российских пропагандистов, не впадают в панику по поводу "нерушимой" дружбы между Россией и Китаем, но подчеркивают, что действия Китая весьма прагматичны - он использует доступ к дешевым энергоресурсам России, поддерживает страну-агрессора, поскольку таким образом может разозлить США, в то же время Китай не сделает ничего, что могло бы нанести вред его экономическим интересам в долгосрочной перспективе. Иными словами, Китай сделает все, чтобы не попасть в санкционный список США.

В своем выступлении в Китае Путин также заявил, что американские ракеты ATACMS не способны изменить ситуацию на фронте, а лишь продлят агонию Украины. Западные военные аналитики придерживаются совершенно противоположного мнения. Хотя существует общее мнение, что ATACMS - не панацея для быстрого прогресса украинцев на фронте, очевидно, что эти баллистические ракеты большой дальности могут существенно угрожать российским линиям снабжения, тем самым снижая боевые возможности российской армии. Дэн Райс, президент Американского университета в Киеве и военный эксперт, заявил The New York Times, что ATACMS - это баллистические ракеты, против которых нет никакой защиты, кроме дезинформации. "За любой склад снабжения, командный пункт или крупную концентрацию войск в пределах 100 миль от линии фронта следует беспокоиться", - сказал Райс газете.