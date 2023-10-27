Визит президента России Владимира Путина на организованный Китаем форум проекта "Новый Шелковый путь" и встреча с китайским лидером Си Цзиньпином, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Северную Корею и израильская война были основными темами кремлевских пропагандистских передач на прошлой неделе.
Видео ⟩ За занавесом: Россия как ангел-хранитель недемократического мира
Все эти сюжеты отличались особым цинизмом и лицемерием. Вот несколько тезисов: Китай и Россия - единственные сверхдержавы, желающие мира во всем мире; Северная Корея - великая страна, которая смогла добиться больших успехов в своем экономическом развитии, несмотря на "иго" несправедливых западных санкций; русская культура основана на милосердии, поэтому россияне отстаивают права палестинцев; в российской армии ни один командир никогда не отдаст приказ, который приведет к гибели хотя бы одного мирного жителя; в "лживом" нарративе Запада взрыв больницы в секторе Газа уподобляется взрыву родильного дома в украинском городе Мариуполе, поскольку в обоих случаях Запад обвиняет ложных виновников - ХАМАС и Россию, соответственно.
С другой стороны, пропагандисты умалчивали об успешных украинских атаках с использованием поставленных США ракет ATACMS, которые уничтожили девять российских вертолетов на востоке страны. Россияне, конечно, упомянули о поставке этих ракет, но подчеркнули, что их поступление в распоряжение ВСУ ничего не изменит в ходе войны и что россияне их все уничтожат.
Не обошлось и без упоминания Эстонии и Латвии, пусть и в нескольких предложениях. В частности, в программе "60 минут" сообщалось, что эстонские таможенники "грабят" российских граждан, желающих въехать в Эстонию. У них отбирают почти все личное имущество, вернуть которое можно только путем уплаты крупных взяток. В сюжете о Латвии было показано выступление президента Эдгара Ринкевича на Рижской конференции, в котором он заявил, что, если есть неоспоримые доказательства того, что эстонский газопровод Balticconnector был поврежден Россией, НАТО должно принять решение закрыть Балтийское море для судоходства. Ведущий передачи Евгений Попов отреагировал на это явной угрозой - если Латвия примет такое решение, она прекратит свое существование.
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в очередной раз выступил с заявлениями, которые были бы совершенно немыслимы в любой западной стране, уважающей международные законы. Как известно, международные законы предусматривают нерушимость государственных границ. Соловьев же, говоря о постсоветском пространстве, заявил, что границы стран исторически всегда были подвижными, а право народов на самоопределение является определяющим. Если территория страны "демократически" решит принадлежать России, то нерушимость границ неважна. Соловьев также демагогически, искажая факты, ссылался на распад бывшей Югославии, когда никакие границы не были священными.
"Дорогой друг" Си
Кремлевское телевидение транслировало визит Путина в Китай на форум проекта "Новый Шелковый путь", подчеркнув, что российского президента и его выступление встречали овациями. Путин и Си Цзиньпин обращаются друг к другу "дорогой друг". Пропагандисты также радовались тому, что Запад паникует по поводу китайско-российской дружбы, поскольку это будет означать создание нового многополярного мира и угрозу западному неоколониализму и гегемонии США. В свете агрессии России в Украине и военных угроз Китая Тайваню заявления пропагандистов о том, что только Китай и Россия хотят мира во всем мире, звучат цинично и лицемерно.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
"Визит Путина подчеркивает зависимость Москвы от поддержки Китая, поскольку его война в Украине, которая привела к международным санкциям против России, близка к тупику. Си является важнейшим партнером Путина на мировой арене и предоставил российскому лидеру дипломатические возможности, поддержку и финансовый "спасательный круг" после того, как Запад наказал Россию за вторжение в Украину", - пишет The New York Times. Британский историк, лектор, писатель и один из крупнейших экспертов по России Марк Галеотти отметил, что по иронии судьбы наибольшая опасность для России исходит как раз от "дорогого друга" Си Цзиньпина, который сделает Россию вассалом Китая. Как иронизирует пародийный аккаунт в Х "Пездуза", Си Цзиньпин объявил, что следующий визит Путина в Китай состоится в Хабаровске (российский город на Дальнем Востоке, расположенный менее чем в 50 километрах от китайской границы).
Западные политологи, вопреки утверждениям российских пропагандистов, не впадают в панику по поводу "нерушимой" дружбы между Россией и Китаем, но подчеркивают, что действия Китая весьма прагматичны - он использует доступ к дешевым энергоресурсам России, поддерживает страну-агрессора, поскольку таким образом может разозлить США, в то же время Китай не сделает ничего, что могло бы нанести вред его экономическим интересам в долгосрочной перспективе. Иными словами, Китай сделает все, чтобы не попасть в санкционный список США.
В своем выступлении в Китае Путин также заявил, что американские ракеты ATACMS не способны изменить ситуацию на фронте, а лишь продлят агонию Украины. Западные военные аналитики придерживаются совершенно противоположного мнения. Хотя существует общее мнение, что ATACMS - не панацея для быстрого прогресса украинцев на фронте, очевидно, что эти баллистические ракеты большой дальности могут существенно угрожать российским линиям снабжения, тем самым снижая боевые возможности российской армии. Дэн Райс, президент Американского университета в Киеве и военный эксперт, заявил The New York Times, что ATACMS - это баллистические ракеты, против которых нет никакой защиты, кроме дезинформации. "За любой склад снабжения, командный пункт или крупную концентрацию войск в пределах 100 миль от линии фронта следует беспокоиться", - сказал Райс газете.
Что касается пропагандистских восторгов по поводу того, что Россия вместе с Китаем создаст новый многополярный мир, то по этому поводу метко выразился американский журналист Ноа Смит. Описывая новый мировой порядок, он упоминает его черты: Россия развязала самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны, Китай стал более воинственным по отношению к Тайваню, Индия переживает всплеск крайнего национализма, Израиль создал самое радикальное правительство в своей истории и сейчас находится в состоянии войны с ХАМАС. Все эти события, указывает журналист, показывают, что мир, возможно, вступил в новый период беспорядка и хаоса. Государства и политические группы, такие как ХАМАС, готовы идти на большой риск, не боясь, что последствия будут слишком ужасными.
"В течение последних двух десятилетий стало модным критиковать американскую гегемонию, высмеивать исключительное положение Америки и ее самопровозглашенную роль "мирового полицейского", тоскуя по многополярному миру. Что ж, поздравляю, теперь у нас есть такой мир. Посмотрите, понравится ли он вам больше", - пишет Смит. На самом деле в российском исполнении новый многополярный мир - это не место, где "все со всеми считаются", как его представляют в своих мечтах пропагандисты, а место, где все воюют против всех и единственная роль для малых стран - это находиться в зоне влияния той или иной сверхдержавы.
Северная Корея - прекрасное государство
18 и 19 октября ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева выступила с восторженными репортажами о визите министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Северную Корею, выдержанными в лучших традициях советской эпохи. Было показано, как восторженные толпы размахивают флагами, приветствуя министра иностранных дел России по пути из аэропорта. Скабеева особо подчеркнула, что в ходе визита Лаврова состоится первая в истории Северной Кореи прямая телетрансляция на Россию.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Скабеева восхищалась "достижениями" Северной Кореи и пропагандировала ее как великую и очень привлекательную страну. Пропагандист также взяла интервью у Лаврова, спросив, правда ли то, что сообщают западные СМИ о поставках Северной Кореей оружия в Россию. Лавров, конечно, заявил, что это всего лишь слухи. При этом кремлевские пропагандисты задавались вопросом, почему Северная Корея не может поставлять оружие и что в этом плохого. По словам Скабеевой, Россию и Северную Корею объединяет общий враг - США.
Дэн Пинкстон, профессор Сеульского университета, рассказал газете Deutsche Welle, что и Россия, и Северная Корея испытывают глубокое чувство обиды на Запад и желание разрушить нынешний международный порядок. "Российский лидер Владимир Путин хочет разрушить НАТО и Европейский союз, а Северная Корея хочет, чтобы перемирие в Корейской войне 1953 года было отменено и чтобы она могла контролировать южную половину Корейского полуострова", - пишет Deutsche Welle.
Газу сравнивают с Мариуполем
Вторую неделю подряд пропагандисты плачут по поводу убийств Израилем палестинских мирных жителей в секторе Газа. Соловьев красноречиво нашептывает, что русская культура основана на милосердии и Достоевском, поэтому россияне переживают за каждую слезу невинного ребенка. О том, что российская армия совершала военные преступления в Украине, в том числе против детей, естественно, не упоминается.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
В отличие от западного мира россиянам сразу было ясно, что во взрыве больницы в секторе Газа виноват Израиль, некоторые пропагандисты даже предположили, что это могли быть США. Соловьев беззастенчиво заявил, что обвинять ХАМАС во взрыве больницы в секторе Газа - это то же самое, что обвинять Россию во взрыве родильного дома в Мариуполе. По мнению пропагандистов, Израиль совершил военное преступление, на которое Запад закрыл глаза, как и на "терроризм" Украины.
Между тем 21 октября канал CNN сообщил, что Совет национальной безопасности вместе с разведкой США пришли к выводу, что Израиль не несет ответственности за взрыв больницы.
Проект софинансирует Фонд поддержки СМИ из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2022.
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