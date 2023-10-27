Кто верит Азаренку? Меняет ли пропаганда общество Беларуси

Она приводит пример: когда появились рассказы про "биолаборатории" в Украине с боевыми комарами, продвинутые люди смеялись и делали мемы, а потом столкнулись с тем, что многие верили и пересказывали друг другу.

Азаренка в Украине принимают за стендапера

Самая грубая пропаганда без тормозов, которую выдает, например, Григорий Азаренок, все же не срабатывает для большой аудитории, считают эксперты.

"Мне кажется, такая оголтелая пропаганда нужна, чтобы остальная выглядела убедительнее. Мол, тут совсем перебор, а вот информация помягче, поспокойней - наверное, и правдивее. Хотя Азаренок, думаю, для ушей и глаз одного человека. Я не встречала тех, кто ему внемлет, даже рассказов о таких людях", - говорит Надежда Белохвостик.

"В Беларуси Азаренка смотрят мало. Возможно, из России или Украины. Я в Украине не раз сталкивался с тем, что Азаренка воспринимают как стендап-комика. И когда говоришь, что он позиционирует себя как политический обозреватель, люди не верят”, - рассказывает Геннадий Коршунов, соглашаясь, что Азаренок в первую очередь работает на одного зрителя, то есть Лукашенко.

У самых известных белорусских пропагандистов в Telegram, кстати, достижения совсем небольшие: у Григория Азаренка всего 8100 подписчиков, Ксении Лебедевой - 6300, Людмилы Гладкой - 2900.

"Не только сражение телевизора с холодильником, но и опыт дубинок"

Копирование российской информации очень заметно сейчас в госмедиа, которые иногда забывают поменять "Белоруссию" на Беларусь.

"Это не просто продвижение "русского мира". Есть и более медленный процесс. Человек начинает жить в мире, который рисует пропаганда, и не представляет другой. Например, при выборе между РФ или ЕС для Беларуси многие сторонники России просто его не видят. А кому мы еще нужны? Человек может понимать, что с Россией ничего не выиграешь, но другие варианты пропаганда обрезает, и он верит, что их нет", - объясняет Геннадий Коршунов.

Пропаганда старается, и все же общество относится к ней осторожно, резюмирует он: "Работает опыт и советский, и тех лет, когда был Tut.by, и опыт 2020 года, затронувший минимум половину общества. Плюс репрессии. Здесь не только сражение телевизора с холодильником, но еще опыт дубинок на спине нужно учитывать".