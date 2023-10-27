Видео ⟩ Рейд полиции: в Риге мужчина ворвался к возлюбленной, вооруженный ножом

Врачи Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) рассказали, что им позвонил мужчина, который рассказал о женщине в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, которую необходимо спасти. В то же время женщина рассказала, что мужчина без разрешения пробрался в ее квартиру.

Сотрудники правоохранительных органов отправились обследовать близлежащую местность в поисках упомянутого мужчины. Подозреваемый был замечен через две улицы. В кармане мужчины действительно обнаружили нож, который забрали. Мужчина объяснил свои действия как благородные - он утверждает, что хотел спасти любимую женщину, т. к. она хотела покончить жизнь самоубийством.

Поскольку сказанное мужчиной о желании женщины покончить с собой прозвучало убедительно и в квартире были видны капли крови, правоохранители решили вернуться по адресу, чтобы должным образом допросить женщину. На этот раз в глаза полицейским бросились новые детали - пустая бутылка из-под спиртного и сорванная печать полиции на входной двери.

Женщина рассказала, что мужчина не оставляет ее в покое. "Он везде следует за мной. Буквально здесь живет. Я проснулась, а он просто ходит по квартире. Я не могу от него избавиться", - заявила женщина, которая также добавила, что знакома с упомянутым мужчиной около двух месяцев.

Сотрудники правоохранительных органов объяснили молодой женщине, что делать, если мужчина вернется.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)