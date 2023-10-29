Пугачева с детьми покинула Израиль, а Лобода вышла замуж?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Алла Пугачева с детьми покинула Израиль?

В желтой прессе на этой неделе появилась информация о том, что Алла Пугачева с Лизой и Гарри якобы покинули Израиль. Ранее Максим Галкин выходил на связь с подписчиками и говорил, что они никуда уезжать не собираются.

Согласно слухам, Примадонна перебралась на Кипр. Сообщается, что у звезды с 2017 года там приобретен дом, а также что у нее есть гражданство этой страны. Кроме того, в Сети активно распространяются слухи о том, что Пугачева якобы должна вернуться в Россию.

Максим Галкин сейчас находится на гастролях. Он дал уже концерты в Лимасоле, Варшаве и Кишиневе.