Пугачева с детьми покинула Израиль, а Лобода вышла замуж?

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах недели в мире шоу-бизнеса. На этот раз желтая пресса писала об Алле Пугачевой и Светлане Лободе.
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
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Алла Пугачева с детьми покинула Израиль?
В желтой прессе на этой неделе появилась информация о том, что Алла Пугачева с Лизой и Гарри якобы покинули Израиль. Ранее Максим Галкин выходил на связь с подписчиками и говорил, что они никуда уезжать не собираются.
Согласно слухам, Примадонна перебралась на Кипр. Сообщается, что у звезды с 2017 года там приобретен дом, а также что у нее есть гражданство этой страны. Кроме того, в Сети активно распространяются слухи о том, что Пугачева якобы должна вернуться в Россию.
Максим Галкин сейчас находится на гастролях. Он дал уже концерты в Лимасоле, Варшаве и Кишиневе.
Напомним, что Галкин осудил вторжение РФ в Украину. После этого супруги выехали из страны. Уже больше года они живут в Израиле. Артист получил статус "иноагента", а Алла Борисовна заявила, что присоединяется к мужу и этот статус могут дать и ей.
Светлана Лобода вышла замуж?
24 октября на своей Instagram-странице Светлана Лобода разместила интригующий снимок. "Busy tuesday" ("Занятой вторник" - в пер. с англ. яз.), - написала артистка под фото.
На снимке видны лишь руки Светланы и ее жениха. В руках певица держит белоснежный букет, а на ее безымянном пальце виднеется кольцо в камнях. Правда, оно на левой руке. Фото сделано в автомобиле. После этой публикации появились слухи о том, что артистка якобы вышла замуж.
Сама Лобода никак эти слухи не комментировала, а 27 октября она презентовала лирическую композицию "Київ-Ніцца" ("Киев-Ницца").
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