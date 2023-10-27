Газовые баллоны на кухне: насколько это безопасно?

Иногда они выглядят достаточно печально, что не является признаком хорошего ухода и заставляет задуматься о том, можно ли пользоваться этими архаичными устройствами для хранения такого опасного вещества, как газ.

Насколько безопасны газовые баллоны и кто следит за их эксплуатацией? В Латвии газовые баллоны можно заправлять только на специальных газовых станциях, и за порядком на них следит Центр защиты прав потребителей.

До, во время и после заправки баллоны подвергаются проверкам, также проверяется соблюдение требований по их хранению и транспортировке. Однако, несмотря на строгие меры безопасности, которые должны соблюдаться при торговле и транспортировке баллонов, чрезвычайные ситуации могут произойти дома у самих потребителей.

Самым слабым звеном баллона является вентиль - он задействуется при каждом использовании газа. Как и любая другая техническая деталь, вентиль может выйти из строя. Он сконструирован таким образом, чтобы всегда герметично закрывать баллон, даже если сломается.

На этикетке баллона должен быть указан номер телефона аварийной службы. Однако несчастные случаи все же происходят, и чаще всего из-за небрежного отношения людей, например, когда баллон подключается к неработающей плите, при попытке самостоятельного ремонта или заправки баллона.