Ученые выяснили максимальный возраст жизни человека

Когда дело доходит до продолжительности жизни каждого человека, образ жизни играет важную роль. Например, питание, спорт, вредные привычки. И хотя во многих странах люди считаются пенсионерами после 60 лет, исследование показало, что жизнь может продолжаться и после 100-летнего возраста.

Исследование, проведенное статистиками Erasmus из Тилбурга и Роттердама, изучило возраст, в котором 75 000 человек умерли в Нидерландах за 30 лет.

Исследователи хотели определить, как долго может прожить человек, если он будет заботиться о себе и его жизнь не будет прерываться болезнями или внешними условиями.

Посмотрев на возраст участников исследования на момент их смерти, исследователи определили, что максимальная продолжительность жизни человека составляет более 90 лет.

Установлено, что женщины живут дольше мужчин. Исследователи заявили, что маловероятно, что люди смогут прожить дольше 115 лет - максимальная продолжительность жизни женщин составляет 115,7 года, а максимальный возраст мужчин - 114,1 года.

Комментируя результаты, профессор Джон Эйнмал, один из трех ученых, проводивших исследование, пояснил AFP: "Средняя продолжительность жизни увеличилась в последние годы, но максимальный возраст человека не увеличился за последние 30 лет".

Несмотря на выводы, Эйнмал признал, что существуют исключительные случаи, когда людям удается прожить дольше заявленной максимальной продолжительности жизни.