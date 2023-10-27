США: Солдат РФ в Украине расстреливают за отказ идти в наступление

"Стремясь к тактическому успеху в Авдеевке и других местах на поле боя, Россия продолжает демонстрировать безрассудное пренебрежение жизнями своих солдат. Мы считаем, что в ходе этой атаки они понесли тысячи жертв, пытаясь реализовать наступление, и некоторые стали этими жертвами по приказу своих командиров", - сказал чиновник.

"У нас есть информация, что российские командиры фактически казнят солдат, которые отказываются подчиняться приказам, - сказал Кирби. - У нас также есть информация, что российские командиры угрожают расстрелять целые подразделения, если они попытаются отступить под огнем украинской артиллерии".

"Мобилизованные российские солдаты остаются неподготовленными, недостаточно экипированными и неготовыми к бою", - добавил чиновник, подчеркнув, что по этой причине навыки российских солдат низки, а боевой дух слаб.

"Так же, как и в случае неудачного наступления прошлой зимой, российские солдаты, похоже, используют то, что мы называем "тактикой человеческой волны" - просто бросая массы плохо обученных солдат прямо в бой без надлежащего снаряжения, руководства, ресурсов, поддержки", - сказал Кирби.