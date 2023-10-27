Обвиняемый в разжигании розни экс-депутат Рижской думы Панкратов объявлен в розыск

Рижский городской суд объявил в розыск бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова, обвиняемого по уголовному делу о действиях, направленных на разжигание национальной вражды и ненависти к украинцам, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Уголовно-процессуальный закон предусматривает, что уголовное дело может быть рассмотрено в отсутствие обвиняемого, если его местонахождение неизвестно либо если обвиняемый находится за границей и невозможно обеспечить его явку в суд. В прокуратуре заявили, что это один из возможных вариантов дальнейшего хода дела.
Суд определит дату следующего слушания.
Уже сообщалось, что Рижский городской суд планировал рассмотреть дело Панкратова 26 сентября, но бывший депутат не явился на заседание.
Адвокат Имма Янсоне, а также семья не располагают информацией о местонахождении Панкратова. Он ушел из дома 23 сентября, и с тех пор о нем ничего не известно. Жена Панкратова сообщила о его исчезновении в полицию, которая объявила его в розыск.
У Панкратова не было действительных документов на выезд из Латвии, так как ему было запрещено покидать страну.
Как сообщалось, в феврале прокуратура передала в Рижский городской суд дело Панкратова, которому предъявлено обвинение в действиях, направленных на разжигание национальной розни, и в нарушении санкций ЕС.
Расследованием дела занималась Служба государственной безопасности (VDD). Уголовный процесс был начат 29 июля прошлого года, и в ходе расследования VDD установила, что бывший депутат тиражировал провоцирующие ненависть в отношении украинцев и беженцев из Украины высказывания на нескольких информационных ресурсах, используемых в целях агрессивной российской пропаганды.
Также было установлено, что обвиняемый предоставил экономические ресурсы другому лицу, включенному в санкционный список.
Панкратов был задержан VDD прошлым летом, и суд назначил ему меру пресечения в виде ареста. Позже арест был заменен на залог в размере 5 тыс. евро, которые Панкратов заплатил, и в январе он был освобожден из-под стражи.
Телеканал ТV3 ранее сообщал, что 17 июля прошлого года Панкратов посетил оккупированные Россией города Запорожской области Украины. Из сюжета, размещенного на кремлевском пропагандистском канале "Вести.ру", стало известно, что Панкратов принимал участие в конференции оккупационных властей по референдумам о "присоединении" к России.
Панкратов в 2009 году был избран депутатом Рижской думы от объединения партий "Центр согласия". В 2018 году он баллотировался на выборах в 13-й Сейм по списку "За альтернативу", а в 2019 году - на выборах в Европарламент по списку Партии действия.
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