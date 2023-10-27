Обвиняемый в разжигании розни экс-депутат Рижской думы Панкратов объявлен в розыск

Уголовно-процессуальный закон предусматривает, что уголовное дело может быть рассмотрено в отсутствие обвиняемого, если его местонахождение неизвестно либо если обвиняемый находится за границей и невозможно обеспечить его явку в суд. В прокуратуре заявили, что это один из возможных вариантов дальнейшего хода дела.

Суд определит дату следующего слушания.

Уже сообщалось, что Рижский городской суд планировал рассмотреть дело Панкратова 26 сентября, но бывший депутат не явился на заседание.

Адвокат Имма Янсоне, а также семья не располагают информацией о местонахождении Панкратова. Он ушел из дома 23 сентября, и с тех пор о нем ничего не известно. Жена Панкратова сообщила о его исчезновении в полицию, которая объявила его в розыск.

У Панкратова не было действительных документов на выезд из Латвии, так как ему было запрещено покидать страну.

Как сообщалось, в феврале прокуратура передала в Рижский городской суд дело Панкратова, которому предъявлено обвинение в действиях, направленных на разжигание национальной розни, и в нарушении санкций ЕС.