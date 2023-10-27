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Известна причина смерти звезды телесериала "Шаг за шагом"

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Сьюзан Сомерс
Сьюзан Сомерс Фото: Reuters/ScanPix

В середине октября в возрасте 76 лет скончалась американская актриса Сьюзан Сомерс. Теперь стала официальная причина ее смерти.

Согласно свидетельству о смерти, опубликованному в четверг изданием The Blast, причиной смерти стал "рак груди с метастазами в мозг".

Другими заболеваниями, способствовавшими ее смерти, были гипертония и гидроцефалия.

Напомним, актриса скончалась за день до своего 77-го дня рождения.

Она боролась с агрессивной формой рака груди более 20 лет.

Самые популярные ее роли - в комедиях положений "Трое - это компания" и "Шаг за шагом".

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