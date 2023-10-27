Известна причина смерти звезды телесериала "Шаг за шагом"

В середине октября в возрасте 76 лет скончалась американская актриса Сьюзан Сомерс. Теперь стала официальная причина ее смерти.
Согласно свидетельству о смерти, опубликованному в четверг изданием The Blast, причиной смерти стал "рак груди с метастазами в мозг".
Другими заболеваниями, способствовавшими ее смерти, были гипертония и гидроцефалия.
Напомним, актриса скончалась за день до своего 77-го дня рождения.
Она боролась с агрессивной формой рака груди более 20 лет.
Самые популярные ее роли - в комедиях положений "Трое - это компания" и "Шаг за шагом".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!