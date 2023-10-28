Мама погибшего на фестивале в Израиле Марка: "У него было эстонское гражданство. Мы надеялись, что он в плену и его отпустят"

"Эти дети не сделали ничего плохого!"

"На похоронах были сотни людей. Сотни. Многие друзья Марика уже были в армии. Они мне писали бесконечно… Пишут, что они там сидят, вытаскивают пули из рожка автомата и подписывают "Марк Шиндель". Это у них как терапия. От бессилия", - говорит мама Марка.

Так получилось, что Марк спас многих своих друзей, когда они убегали с фестиваля. Он был трезвый, а некоторые были довольно пьяные к утру. Марк их грузил в машины, на которых их и вывезли. Почему он сам не успел выехать и как погиб – этого родители пока не знают. Они знают, что в какой-то момент веселье на фестивале сменилось кошмаром и ребята прятались в лесу.

Марк с друзьями прячутся в лесу от террористов. Фото: частный архив

"Эти детки, которых он спас, не могли к нам подойти несколько дней, посмотреть нам в глаза. У них чувство вины. Они думали, что мы будем сердиться на них. Такие милые, они пришли ко мне с повинной головой, - рассказывает Игорь. – Мы рады, что он живы. Как можно вообще подумать такое?"