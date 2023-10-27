Миериня назвала причину низкого уровня доверия к Сейму

Говоря о работе Сейма, Миериня отметила, что уровень доверия к парламенту низкий, на что влияет и то, как объясняются решения. "Законы пишутся юридически, терминологически правильно, но людям это неинтересно. Поэтому мы должны простым языком рассказать людям, что и как наши решения изменят в их жизни", - сказала спикер.

По ее словам, доверие населения к органам государственной власти формируется под влиянием множества различных факторов. В то же время, по словам Миерини, доверие можно потерять в одно мгновение, а вернуть его очень сложно.

В своем выступлении председатель Сейма также затронула тему дезинформации. "Дезинформация, которая преподносится людям в социальных сетях в виде красиво упакованного подарка, является разрушительной. Это вопрос национальной безопасности, и мы должны думать, что делать, чтобы противостоять ей. Не только как мы себя преподносим, но и как мы можем преподносить наши добрые дела вместе - как государство", - сказала Миериня, добавив, что позитивные новости тоже могут быть популярны - их сложнее преподносить, но они повышают нашу уверенность в себе.