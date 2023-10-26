Липину интересно ⟩ Умный учится на своих ошибках, мудрый - на чужих, а Сейм принимает законы

И это не говоря о тех случаях, когда политики просто-напросто игнорируют требования закона и суда.

"Зарплаты медикам? Партнерские отношения? Ничего не знаем, не было такого никогда".

Несмотря на то, что по исходу описываемые мною ситуации разные: где-то принятый законопроект пришлось "откатить" назад, где-то был не выполнен закон, где-то были проигнорированы оценки экспертов - но причина, на мой взгляд, во всех случаях одинакова - победа "политического" над "объективным".

Объясню.

Все принятые решения, описанные мною выше, были приняты во многом для того, чтобы показать избирателям четкую политическую позицию по какому-либо вопросу. За "нравственные" школы, врачей и технологический прогресс, но против ЛГБТ и "русификации" общественного пространства.

А потом "политическое" вступает в прямой конфликт с объективной реальностью. А реальность, как писал Филипп К. Дик, "это то, что не исчезает, когда вы прекращаете в нее верить".

Нельзя ввести "нравственность", не определив сначала, что это такое. Нельзя находиться в прогрессивной Европе и игнорировать наличие ЛГБТ-пар. Нельзя вводить новую обязательную документацию, если на организацию этого процесса не хватает людей.

Поэтому политикам стоит научиться отличать реальность от картинки, которую они хотят представить своим избирателям.

Возможные решения

Я вижу у потенциального решения три важных части. Одна из них даже зависит от нас, а не от политиков - ура!