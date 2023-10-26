Липину интересно ⟩ Умный учится на своих ошибках, мудрый - на чужих, а Сейм принимает законы

Любит Сейм принимать непродуманные решения либо вопреки мнению специалистов, либо просто не посоветовавшись с ними. Эта статья - попытка разобраться, с чем же это связано и как от этого уйти.
Годами наблюдая за законотворческим процессом в Латвии, я заметил одну очень неприятную тенденцию, которой решил поделиться с вами.
Для начала я поделюсь своими наблюдениями, а потом сравним анализ.
2015 год
12-й Сейм в третьем чтении принимает законопроект, который получает прозвище "Закон о нравственности". Согласно нему система образования должна обеспечивать "нравственное воспитание", а образовательные учреждения должны защищать обучаемых от информации и методов, которые не соответствуют достижению целей "нравственного развития".
Против этого законопроекта выступали тогдашний министр образования Марите Сейле, а также профессионалы в области: эксперты образования, учителя, работники школ.
Значение слова "нравственность" в законе не определено до сих пор. Хотя вот экс-президент Эгил Левитс в 2015 году, еще будучи судьей Суда ЕС, предложил следующую формулировку - "В основе нравственности находится представление большинства общества о том, что такое хорошо (нравственно) и что такое плохо (ненравственно), кроме того, у нравственного содержания обычно метафизическое или религиозное обоснование".
В общем, ясно, что ничего не ясно. А споры о "нравственности" в школах продолжаются до сих пор.
2018-2019 годы
В 2018 году 13-й Сейм принимает решение о повышении зарплат медикам со следующего года, на что потребовалось бы 120 млн евро. Однако в 2019 году коалиционные депутаты признают, что "это было ошибкой", и направляют на повышение зарплат медикам лишь половину обещанной суммы.
Многочисленные забастовки не приводят к результату. А марте 2020 года начинается Covid-пандемия. И в ближайшие пару лет деньги на повышение зарплат все-таки находятся.
2020-2022 годы
В ноябре 2020 года Конституционный суд потребовал от государства обеспечить защитой и поддержкой все семьи, в том числе однополые. Крайний срок внесения изменений - 1 июня 2022 года.
Депутаты Сейма старались как могли, чтобы и требования суда выполнить, и поборников традиционных ценностей в парламенте не обидеть. Был даже придуман новый юридический статус "партнерские отношения". Но это не помогло, и требование Конституционного суда было проигнорировано.
При этом Конституционный суд продолжает признавать семьями и однополые пары, просто для этого им нужно пройти дополнительные юридические препоны.
2022-2023 годы
В июле 2022 года Сейм принимает решение о том, что eID-карты должны стать обязательным документом. К 1 января 2023 года eID-карты должны получить все жители Латвии. Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) сразу же призвало оформлять eID-карту своевременно - во избежание очередей.
Уже в августе срок был изменен - до 1 мая. Как раз из-за очередей и нехватки людей в PMLP. А в феврале 2023 года Сейм и вовсе отменяет 1 мая как обязательную дату получения eID-карты. Она просто будет получена одновременно со следующей плановой сменой документа.
2023 год
Сейм принимает концепцию национальной безопасности на следующие четыре года. Согласно ей с 2026 года контент, создаваемый общественными СМИ, должен быть только на латышском или других языках стран-участниц Евросоюза или стран-кандидатов.
По сути, речь идет о запрете общественных СМИ на русском языке - Латвийского радио 4 и медиа-платформы Rus.LSM. При этом концепция была принята без консультаций с Советом по общественным электронным СМИ (SEPLP) или медиаэкспертами.
Более того, даже новый министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") не успела ознакомиться с этой частью концепции, которая была написана еще под руководством предыдущего министра культуры Науриса Пунтулиса (Нацобъединение).
Анализ
Итак, что мы видим? Мы видим, что зачастую (а я привел только самые яркие и громкие примеры) латвийские политики принимают решения либо в обход мнения экспертов, либо даже не спрашивая их. А потом либо вынуждены отменять свои же решения, либо как-то работать с последствиями (или даже скидывать их на своих преемников).
"Что? Эксперты в образовании считают, что нравственность в контексте школы - это неточный термин? Ой, да что они там понимают в школах?" - и вот 8 лет учителя работают, не зная, могут ли они показывать картинку статуи Давида архитектора Микеланджело.
"Ой, да PMLP просто преувеличивает, когда говорит, что у них не хватает людей... А, да, действительно не хватает" - и сроки приходится менять дважды.
И это не говоря о тех случаях, когда политики просто-напросто игнорируют требования закона и суда.
"Зарплаты медикам? Партнерские отношения? Ничего не знаем, не было такого никогда".
Несмотря на то, что по исходу описываемые мною ситуации разные: где-то принятый законопроект пришлось "откатить" назад, где-то был не выполнен закон, где-то были проигнорированы оценки экспертов - но причина, на мой взгляд, во всех случаях одинакова - победа "политического" над "объективным".
Объясню.
Все принятые решения, описанные мною выше, были приняты во многом для того, чтобы показать избирателям четкую политическую позицию по какому-либо вопросу. За "нравственные" школы, врачей и технологический прогресс, но против ЛГБТ и "русификации" общественного пространства.
А потом "политическое" вступает в прямой конфликт с объективной реальностью. А реальность, как писал Филипп К. Дик, "это то, что не исчезает, когда вы прекращаете в нее верить".
Нельзя ввести "нравственность", не определив сначала, что это такое. Нельзя находиться в прогрессивной Европе и игнорировать наличие ЛГБТ-пар. Нельзя вводить новую обязательную документацию, если на организацию этого процесса не хватает людей.
Поэтому политикам стоит научиться отличать реальность от картинки, которую они хотят представить своим избирателям.
Возможные решения
Я вижу у потенциального решения три важных части. Одна из них даже зависит от нас, а не от политиков - ура!
Во-первых, надо отделять "политическое" и объективное. Например, переименование улиц - это исключительно политическое решение. Эксперты (в данном случае, скажем, историки или литераторы) могут высказать свое мнение по поводу того, насколько тексты Пушкина связаны с "русским миром" или насколько критично сотрудничество Андрея Упита с советской властью.
Но по итогу это исключительно политическое решение - стереть ли с карты города любую связь Риги со всем русским и советским.
Во-вторых, когда мы определили разницу между "политическим" и объективным - то во втором случае нужно сделать обязательным оценку ситуации профессионалами в соответствующей области и обязать Сейм учитывать их рекомендации.
Если учителя и Министерство образования говорят, что "нравственность" - это расплывчатое и очень общее понятие, то не надо вводить такой закон. Либо потратьте время и доведите его до ума, либо совсем откажитесь. Но не надо голосовать за полуфабрикат.
Сюда же предлагаю ввести какие-то последствия для политиков в случае игнорирования решений Конституционного суда и, блин, своих же законов. Пообещали повысить зарплаты медикам? Будьте добры ищите средства как. Или тогда не обещайте. Не может коалиция придумать законный вариант для ЛГБТ-семей? Ну тогда пусть эти депутаты пропустят следующий созыв Сейма. Зачем нам политики, неспособные к компромиссам и игнорирующие судебную власть?
Ну и, в-третьих. Давайте и сами станем больше доверять экспертам в их соответствующих областях. Уже с пандемии стоило это понять. Причем не только в политике, но и в быту - слушаться, скажем, советов врачей, а не блогеров в TikTok.
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