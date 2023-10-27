Почему Катар оказался в центре переговоров об освобождении заложников ХАМАС?

Ситуация с заложниками, захваченными боевиками ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября, неожиданно выдвинула на международную дипломатическую сцену небольшое, но весьма богатое государство Персидского залива — Катар. Теперь судьба более чем 200 человек в некоторой степени оказалась в руках этой страны.
Почему так произошло? Как рассказывает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, причина весьма проста: Катар играет уникальную роль главного посредника между Израилем и его заклятым врагом, группировкой ХАМАС.
Это перевод анализа нашего обозревателя, его полный текст на английском языке вы можете прочитать здесь.
И президент Джо Байден, и премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже поблагодарили Катар и его правителя за ту роль, которую они сыграли в освобождении четырех заложников. В четверг благодарность принес и глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.
Катар уверен, что время, терпение и сила убеждения позволят ему в ближайшие дни добиться освобождения десятков заложников, хотя вторжение израильской армии в Газу может осложнить этот процесс.
При этом, как говорят катарские чиновники, речь скорее всего идет об освобождении заложников с двойным гражданством или вовсе не являющихся гражданами Израиля.
Ожидается, что ХАМАС будет и дальше удерживать похищенных израильских военнослужащих в надежде обменять их на палестинских заключенных, которые содержатся в тюрьмах Израиля.
Для Катара роль посредника тоже связана с серьезным риском.
По мере того, как появляются подробности чудовищного нападения ХАМАС на Израиль, начинают раздаваться вопросы, почему этот важный союзник Запада, на территории которого располагается американская военная база, предоставил кров политическому крылу ХАМАС. Эта организация признана террористической в США, Великобритании и многих других странах.
Если усилия Катара по освобождению новых заложников не дадут ожидаемых результатов, Запад может поменять свое отношение к этой стране и начнет оказывать на нее давление с целью закрыть представительство ХАМАС.
Между тем, сказать, что переговоры об освобождении заложников — дело тонкое, — это ничего не сказать.
Израиль все еще не может прийти в себя после чудовищного нападения боевиков ХАМАС и других группировок утром 7 октября, когда они прорвались через пограничный забор и убили более 1400 человек.
В Газе проживает 2,3 млн палестинцев, в том числе и боевики военного крыла группировки ХАМАС, которая правит в Газе с 2007 года.
Вот уже более двух недель Израиль практически непрерывно наносит по Газе удары с воздуха, в результате которых, как утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения, в секторе было убито более 5 тыс. человек. ООН призывает к немедленному прекращению огня.
Израиль обещает уничтожить ХАМАС. Так что не удивительно, что двум непримиримым сторонам конфликта необходим посредник.
Каким же образом происходят переговоры об освобождении заложников?
С 2012 года в столице Катара Дохе находится штаб-квартира политического крыла ХАМАС, которое возглавляет Исмаил Хания.
В Дохе, суперсовременном городе небоскребов из стекла и бетона, представители ХАМАС вместе с катарскими дипломатами решают сложные вопросы освобождения заложников.
Катарские посредники в этом деле не новички. Они служат в специальном департаменте правительства, который отвечает за связи с ХАМАС в секторе Газа, что позволяет Катару ежегодно тратить сотни миллионов долларов на поддержание инфраструктуры сектора и его общественных служб.
Многие из этих чиновников бывали в Газе и хорошо знакомы с руководством ХАМАС.
В отличие от своих соседей, Бахрейна и ОАЭ, у Катара нет официальных дипломатических отношений с Израилем, хотя в 1990-е в Катаре имелось израильское торговое представительство.
Однако закулисные связи сохраняются, и в ключевые моменты переговоров о заложниках катарские чиновники могут связаться по телефону с израильской стороной.
На ход этих переговоров влияет множество факторов.
На первый взгляд, ХАМАС ничего не выигрывает от освобождения заложников, однако группировку уже сильно раскритиковали за похищение женщин и детей. Это, по словам высокопоставленного саудовского чиновника, принца Турки аль-Фейсала, идет вразрез с исламскими законами.
По мнению некоторых аналитиков, ХАМАС хотела бы поскорее избавиться от всех заложников, в том числе иностранцев.
Как утверждает аналитик компании по оценке рисков Sibylline Джастин Крамп, заложники для боевиков — лишь большая помеха: держать местонахождение всех этих людей в секрете от Израиля, кормить и заботиться о них во время войны — все это сложная логистическая проблема для ХАМАС.
Однако катарские чиновники говорят, что с помощью заложников ХАМАС покупает себе время.
Пока столько семей в Израиле и за его пределами отчаянно стараются добиться освобождения своих близких мирным путем, на израильское правительство оказывают все большее давление, чтобы отсрочить обещанное вторжение в Газу. Считается, что если и когда оно начнется, все переговоры об освобождении заложников прекратятся.
Остается еще и проблема механизма освобождения.
Как и ожидалось, ХАМАС содержит пленников в потайных подземных туннелях. Те немногие заложники, которых освободили, были переданы Международному Красному Кресту.
Однако передача 50 или более заложников, о которой идет речь, потребовала бы паузы в почти непрерывных авиаударах. ХАМАС хотел бы превратить эту паузу в постоянное прекращение огня.
Между тем, правительство Биньямина Нетаньяху поклялось вести эту войну до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен, поэтому оно не намерено давать боевикам время на передышку.
Катар уже не в первый раз выступает в качестве полезного для сторон посредника.
Многие годы, пока талибы вновь не пришли к власти в Афганистане, на его территории располагалось их фактическое посольство. Я помню, как в 2013 году в своем репортаже рассказывал о том, как «Талибан» (движение признано в России террористическим и запрещено) разгневал власти в Кабуле, подняв свой флаг над штаб-квартирой в Дохе.
Хотя США и их союзники пребывали в состоянии войны с талибами, Вашингтон устраивал тот факт, что у них было место для переговоров с ними. В итоге это привело к скандальному мирному договору 2020 года, через год после которого Запад поспешно вывел свои войска из Афганистана.
Жителям Дохи еще тогда бросались в глаза здоровенные бородатые полевые командиры талибов в традиционных шароварах, которые выводили своих жен в кондиционированные торговые центры столицы за покупками — последними новинками западной моды.
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Катарцы с успехом использовали свои многочисленные контакты в спецслужбах Сирии и Ирака, чтобы добиться освобождения некоторых заложников так называемого «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России и других странах мира).
И уже совсем недавно, в этом году, Катар добился возвращения к своим семьям четырех украинских детей, предположительно, похищенных российской стороной, после того как Украина обратилась к Катару с просьбой провести от ее имени переговоры с Москвой об их освобождении.
Все это делает Катар ценным партнером в глазах многих стран, которые ищут контакта с Дохой, чтобы добиться освобождения своих граждан из Газы.
Впрочем, еще до нынешнего кризиса Катару приходилось играть в тонкую дипломатическую игру.
И его реноме после этого конфликта во многом будет зависеть от того, смогут ли катарские дипломаты способствовать разрядке отчаянной ситуации в Газе и обеспечить освобождение максимального числа заложников.
Нападение ХАМАС на Израиль
- ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
- Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
- ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
- В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
- ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.