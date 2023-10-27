Почему Катар оказался в центре переговоров об освобождении заложников ХАМАС?

Однако катарские чиновники говорят, что с помощью заложников ХАМАС покупает себе время.

Пока столько семей в Израиле и за его пределами отчаянно стараются добиться освобождения своих близких мирным путем, на израильское правительство оказывают все большее давление, чтобы отсрочить обещанное вторжение в Газу. Считается, что если и когда оно начнется, все переговоры об освобождении заложников прекратятся.

Остается еще и проблема механизма освобождения.

Как и ожидалось, ХАМАС содержит пленников в потайных подземных туннелях. Те немногие заложники, которых освободили, были переданы Международному Красному Кресту.

Однако передача 50 или более заложников, о которой идет речь, потребовала бы паузы в почти непрерывных авиаударах. ХАМАС хотел бы превратить эту паузу в постоянное прекращение огня.

Между тем, правительство Биньямина Нетаньяху поклялось вести эту войну до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен, поэтому оно не намерено давать боевикам время на передышку.

Родственники заложников выступили на пресс-конференции в Лондоне с берущим за сердце призывом освободить их близких Фото: EPA

Катар уже не в первый раз выступает в качестве полезного для сторон посредника.

Многие годы, пока талибы вновь не пришли к власти в Афганистане, на его территории располагалось их фактическое посольство. Я помню, как в 2013 году в своем репортаже рассказывал о том, как «Талибан» (движение признано в России террористическим и запрещено) разгневал власти в Кабуле, подняв свой флаг над штаб-квартирой в Дохе.