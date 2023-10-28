"Жить ради памяти". Как семья армян выезжала из Нагорного Карабаха

Во время разговора с Би-би-си у Гаянэ на шее висел крест, который ей отдал сын перед выходом из дома. Этот день оказался для Роберта последним.

Контекст Фото: BBC

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Грузовик с беженцами Фото: Reuters

Как началась катастрофа

Лачинский коридор — единственная сухопутная дорога, которая связывала Нагорный Карабах с Арменией. С начала декабря прошлого года дорога была заблокирована Азербайджаном, а после «антитеррористической операции», как ее назвали в Баку, дорога открылась, но в одну сторону — в Армению.

Лачинскую трассу армяне называли «дорогой жизни» еще с 1990-х годов, когда через нее восстановилась прямая связь с Арменией. Но с эвакуацией «дорога жизни» получила другую известность — как «дорога смерти».

В результате нападения армии Азербайджана армянские военные сложили оружие, а жители начали массово выезжать.

В тот день, когда население сломя голову покидало насиженные места, в небе над Степанакертом послышался оглушающий грохот — громче, чем разрывы снарядов, к которым карабахцы уже успели привыкнуть.

Гаяне с сыном (слева) и зятем Фото: Gayane Zakiyan

Пока сыновья Гаянэ готовились к отъезду, она пекла хлеб на дорогу. По опыту первых уехавших уже было известно, что дорога займет как минимум сутки.

Услышав очередной взрыв во время грозы, Гаянэ не придала этому значение.