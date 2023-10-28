Убивший 18 человек в штате Мэн обнаружен мертвым. Возможно, он покончил с собой

«Подозреваемый в стрельбе, произошедшей в среду вечером, найден и скончался», – говорится в сообщении офиса шерифа округа Андроскоггин.

По данным CBS News, тело 40-летнего Роберта Карда было найдено рядом с центром по переработке мусора. Как сообщают источники AP в полиции, он мог покончить с собой.

Собеседники AP также сообщили, что в доме, связанном с подозреваемым, была найдена записка, в которой говорилось о самоубийстве. Она была адресована сыну Карда. В доме также был обнаружен мобильный телефон подозреваемого.

На пресс-конференции в мэрии Льюистона губернатор штата Мэн Джанет Миллс сообщила, что тело погибшего было найдено в Лисбоне, недалеко от места стрельбы.

«Сегодня я вздохнула с облегчением, зная, что Роберт Кард не будет представлять ни для кого угрозы», – сказала она.

Начальник полиции Льюистона Дэвид Сент-Пьер добавил, что работа правоохранительных органов на это не закончена.

В полиции говорят, что многие подробности не разглашаются, поскольку власти хотят сначала поговорить с семьями жертв.

Контекст Фото: BBC