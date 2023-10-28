Главное за ночь о войне Израиля с ХАМАС ⟩ Израильские войска в секторе Газа, а США призвали своих граждан покинуть Ливан

США призвали своих граждан покинуть Ливан

Госдепартамент США выпустил рекомендацию для своих граждан, которые находятся в Ливане, "покинуть страну, пока коммерческие рейсы еще доступны, в связи с непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности".

Также в предупреждении сказано, что у американских граждан "должен быть план действий на случай кризисных ситуаций, который не зависит от помощи правительства США".

"Нет никакой гарантии, что правительство США эвакуирует частных граждан США и членов их семей в кризисной ситуации", - отмечается в сообщении, которое цитирует Русская служба BBC.

На фоне заявлений властей Израиля о "расширении операции" в секторе Газа прервались переговоры об освобождении заложников. Об этом сообщает Джереми Боуэн, международный редактор BBC News.

"В течение дня я слышал, что переговоры между двумя сторонами идут и достигли определенных успехов - что они обсуждают возможность освобождения заложников и, возможно, гуманитарную паузу в боях на ближайшие несколько дней.

Во второй половине дня переговоры забуксовали из-за, казалось, мелких деталей, а после объявления Израилем нового наступления они, по всей видимости, вообще остановились.

Израильские танки и войска готовятся войти в Газу, так что надежды на возобновление переговоров, пока это наступление продолжается, мало", - написал Джереми Боуэн.