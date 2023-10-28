В ночь на субботу, 28 октября, значительно повысилась напряженность вокруг сектора Газа. Израильская армия объявила о том, что сухопутные силы Израиля "расширяют свою операцию" в секторе Газа, США призвали своих граждан покинуть Ливан, а переговоры об освобождении заложников были прерваны. Рассказываем о главных событиях в войне Израиля с ХАМАС на утро субботы, 28 октября.
Главное за ночь о войне Израиля с ХАМАС ⟩ Израильские войска в секторе Газа, а США призвали своих граждан покинуть Ливан
Израильские войска и танки вошли в сектор Газа
Об этом пишет Русская служба BBC со ссылкой на газету New York Times, которой удалось пообщаться с израильскими военными.
Представитель Армии обороны Израиля заявил, что часть войск вошла в сектор Газа. При этом он отказался подтвердить, что это начало наземного вторжения.
"Наши войска и танки находятся в секторе Газа. Они стреляют и действуют", - заявил генерал-майор Нир Динар, добавив, что "войска и танки были в Газе и вчера", имея в виду рейды, которые ЦАХАЛ проводит последние два дня в анклаве.
Ранее представитель израильского правительства Эйлона Леви заявил, что "Израиль расширил наземную операцию в секторе Газа, но я не собираюсь комментировать оперативные вопросы".
Реакция ХАМАС на ожидания наземной операции
Один из руководителей политбюро ХАМАС Эззат аль-Ришак после объявления о расширении наземной операции Израиля в Газе заявил, что организация к этому готова.
"Если [премьер-министр Биньямин] Нетаньяху решит войти в Газу сегодня вечером, то сопротивление готово. Земля Газы проглотит останки его солдат", - заявил лидер ХАМАС.
США призвали своих граждан покинуть Ливан
Госдепартамент США выпустил рекомендацию для своих граждан, которые находятся в Ливане, "покинуть страну, пока коммерческие рейсы еще доступны, в связи с непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности".
Также в предупреждении сказано, что у американских граждан "должен быть план действий на случай кризисных ситуаций, который не зависит от помощи правительства США".
"Нет никакой гарантии, что правительство США эвакуирует частных граждан США и членов их семей в кризисной ситуации", - отмечается в сообщении, которое цитирует Русская служба BBC.
На фоне заявлений властей Израиля о "расширении операции" в секторе Газа прервались переговоры об освобождении заложников. Об этом сообщает Джереми Боуэн, международный редактор BBC News.
"В течение дня я слышал, что переговоры между двумя сторонами идут и достигли определенных успехов - что они обсуждают возможность освобождения заложников и, возможно, гуманитарную паузу в боях на ближайшие несколько дней.
Во второй половине дня переговоры забуксовали из-за, казалось, мелких деталей, а после объявления Израилем нового наступления они, по всей видимости, вообще остановились.
Израильские танки и войска готовятся войти в Газу, так что надежды на возобновление переговоров, пока это наступление продолжается, мало", - написал Джереми Боуэн.
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