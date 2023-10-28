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В Латвии местами обледенели дороги

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Скользкая дорога
Скользкая дорога Фото: Pixabay

Утром в субботу, 28 октября, в 6:30 гололед некоторых местах в Латгалии и Видземе затрудняет движение по основным и региональным автомагистралям страны, сообщило VSIA Latvijas Valsts ceļi.

Сложные условия движения на основных дорогах страны – на Видземском шоссе от поворота Алуксне до Вецлайцене и на Валмиерском шоссе от Стренчи до Валки.

Из-за гололеда затруднено движение по региональным дорогам в окрестностях Алуксне, Балви, Гулбене, Мадоне и Валки.

Водителям необходимо быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасного расстояния до впереди идущих транспортных средств.

Скользкие участки дороги посыпаются противоскользящими материалами.

Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействованы 17 единиц техники Latvijas autoceļu uštētējs.

О затрудненных условиях движения или других наблюдениях, связанных с дорожным движением и дорожными условиями, можно сообщить VSIA Latvijas Valsts ceļi.

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