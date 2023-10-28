В Латвии местами обледенели дороги

Утром в субботу, 28 октября, в 6:30 гололед некоторых местах в Латгалии и Видземе затрудняет движение по основным и региональным автомагистралям страны, сообщило VSIA Latvijas Valsts ceļi.
Сложные условия движения на основных дорогах страны – на Видземском шоссе от поворота Алуксне до Вецлайцене и на Валмиерском шоссе от Стренчи до Валки.
Из-за гололеда затруднено движение по региональным дорогам в окрестностях Алуксне, Балви, Гулбене, Мадоне и Валки.
Водителям необходимо быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасного расстояния до впереди идущих транспортных средств.
Скользкие участки дороги посыпаются противоскользящими материалами.
Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействованы 17 единиц техники Latvijas autoceļu uštētējs.
О затрудненных условиях движения или других наблюдениях, связанных с дорожным движением и дорожными условиями, можно сообщить VSIA Latvijas Valsts ceļi.
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