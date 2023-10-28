Израиль отвергает резолюцию Генассамблеи ООН

"Сегодняшний день войдет в историю как день позора. Мы все стали свидетелями того, что ООН больше не содержит в себе ни капли легитимности или релевантности", - заявил посол Израиля в ООН Гилад Эрдан.

"Эта организация была учреждена после Холокоста с целью предотвращать зверства, а то зрелище, что мы сейчас наблюдали, не оставляет сомнений в том, что ООН привержена, как это ни печально, как ни трагично, тому чтобы не предотвращать зверства, а гарантировать, что они будут продолжаться.

Израиль только что перенес крупнейшую резню евреев со времени Холокоста, но по мнению большинства так называемой семьи народов, Израиль не имеет права защищаться", - продолжил посол.

ХАМАС и Палестинская автономия приветствовали эту резолюцию.

"Мы требуем немедленного применения резолюции, чтобы разрешить ввоз [в сектор Газа] топлива и гуманитарной помощи гражданским лицам", - сказано в заявлении ХАМАС.

Напомним, что в пятницу, 27 октября, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАС и требованием впустить в сектор Газа гуманитарную помощь и защитить гражданское население, об этом писала Русская служба BBC.

"За" резолюцию проголосовало 120 стран, 14 стран были "против", в том числе Израиль и США. 45 государств воздержались

Резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной силы.

посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что "единственное место для этой резолюции - на свалке истории".