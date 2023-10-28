Видео ⟩ На Югле ночью воры ограбили три авто: украдены дорогие инструменты

В рижском районе Югла уже некоторое время орудуют автомобильные воры. Утром в пятницу, 27 октября, за помощью к сотрудникам правоохранительных органов обратились три владельца автомобилей, которые обнаружили, что стекла их машин разбиты, а вещи похищены, сообщает программа Degpunktā.
Один из случаев зафиксирован на улице Вангажу, 20, где программа встречает владельца Audi. У него сегодня вынужденный выходной, потому что инструментов для работы нет, да и машина повреждена.
"Я проснулся сегодня утром, пришел в 7:50 к машине и заметил разбитое стекло, а также, что пропали инструменты. Я обычно ставлю машину ближе к улице Бривибас - на другой стороне, и я думал, может быть, взять инструменты, но поленился и ушел", - рассказал мужчина.
Примерная стоимость похищенных ворами инструментов составляет 600-1000 евро. К счастью, в машине были не все строительные инструменты.
Не исключено, что воры заранее наблюдают за владельцами автомобилей. Мужчина считает, что, возможно, кто-то видел, как он раньше оставлял инструменты в машине, потому что их не видно через окна машины.
Мужчина усвоил урок и очень надеется, что и другие автолюбители теперь тоже будут знать, что ценные вещи - даже хорошо замаскированные - нельзя хранить в машине.
Видео: Сюжет программы Degpunktā