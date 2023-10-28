Видео ⟩ Жертва мошенников сама вернула часть из потерянных 17 000 евро

Ольга недавно основала новую компанию. За то, что мошенникам потеряла около десяти тысяч евро, ей стыдно. Она не разрешает обнародовать ни свое настоящее имя, ни голос, сообщает в субботу вечером программа LTV Panorāma.
Женщина получила электронную почту, в которой говорится, что нужно достать посылку.
"Это было электронное письмо, что вам пришла посылка, что вы должны ее забрать. И я действительно ждала. Конечно, сейчас многие умные люди прочитают. Там неаккуратно написано, там ошибки. Но я ввела настоящие номера карты", - рассказала Ольга.
Мошенники использовали аккаунты компании Ольги для покупок в разных странах мира. Несколькими днями позже, когда она осознала, что на счету компании уже нет около 17 тысяч, она связалась с банком. Ольга отрицает, что ранее намеренно вводила в свой телефон один из ПИН-кодов Smart-ID. Впрочем, в ее банке отмечают — очень вероятно, что в момент нападения мошенников женщина ПИН-кодом все же подтвердила подключение чужого устройства.
От чужого устройства мошенники дальше распоряжались счетами, картой компании Ольги и совершали покупки в Сингапуре, Сербии, Сирии и других странах мира. Ольга попросила банк заблокировать те деньги, которые еще были зарезервированы.
Не дождавшись действий от банка, Ольга начала действовать сама, звоня за границу компаниям, у которых были зарезервированы деньги. Таким образом она вернула около шести тысяч евро.
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