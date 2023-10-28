Видео ⟩ В Старой Риге под Домской площадью могут сделать бомбоубежище

Представитель Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Каспар Упитис пояснил, что "таких больших подвалов, о которых рассказывают легенды, под церквями практически нет! У нас есть истории про Домские подвалы, но, к сожалению, в Домском соборе нет подвала. Подвал есть, например, в Старой церкви Гертруды - его определенно можно использовать в качестве убежища, и в случае кризиса это будет сделано обязательно. Я знаю, что в советские времена Рижскую реформаторскую церковь превратили в приют, там подвальный этаж построен со всеми железными дверями, но это некий исторический артефакт".