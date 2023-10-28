Видео ⟩ В Старой Риге под Домской площадью могут сделать бомбоубежище

Католическая церковь и МВД Литвы заключили договор о сотрудничестве, согласно которому священники будут инструктировать приходы о гражданской обороне, а некоторые церкви определены как убежища для чрезвычайных ситуаций. TV3 Ziņas попытались выяснить, готовы ли в этом плане сотрудничать с государством и латвийские церкви.
Представитель Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Каспар Упитис пояснил, что "таких больших подвалов, о которых рассказывают легенды, под церквями практически нет! У нас есть истории про Домские подвалы, но, к сожалению, в Домском соборе нет подвала. Подвал есть, например, в Старой церкви Гертруды - его определенно можно использовать в качестве убежища, и в случае кризиса это будет сделано обязательно. Я знаю, что в советские времена Рижскую реформаторскую церковь превратили в приют, там подвальный этаж построен со всеми железными дверями, но это некий исторический артефакт".
Министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") подчеркивает, что создание убежищ крайне необходимо, но это дорогостоящий и сложный процесс.
"Есть проект, что можно было бы благоустроить Домскую площадь и гипотетически обустроить и бомбоубежище. Такую идею мы озвучили самоуправлению, такие переговоры велись, но дальше ничего не продвинулось", - заявил Андрис Спрудс.
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