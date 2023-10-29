Умер звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри

Скончался американский актер Мэттью Перри, исполнитель роли Чендлера из ситкома "Друзья". Об этом, со ссылкой на источники в полиции, пишут LA Times и TMZ.
Артисту было 54 года. Тело Перри обнаружили в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Причина смерти актера пока неизвестна. По словам источника LA Times в правоохранительных органах, полицейские не обнаружили следов насильственной смерти.
Мэттью Перри известен по роли Чэндлера в популярном комедийном сериале "Друзья". Помимо него, он сыграл в дилогии "Девять ярдов", сериале "Клиника" и мультсериале "Симпсоны".
В 2022 году актер выпустил автобиографию "Друзья, любовники и большая ужасная вещь", в которой рассказал о своей актерской карьере, романтических отношениях и многолетней алкогольной и наркотической зависимости.
Видео: Мэттью Перри в сериале "Друзья"
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