Умер звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри

Артисту было 54 года. Тело Перри обнаружили в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Причина смерти актера пока неизвестна. По словам источника LA Times в правоохранительных органах, полицейские не обнаружили следов насильственной смерти.

Мэттью Перри известен по роли Чэндлера в популярном комедийном сериале "Друзья". Помимо него, он сыграл в дилогии "Девять ярдов", сериале "Клиника" и мультсериале "Симпсоны".

В 2022 году актер выпустил автобиографию "Друзья, любовники и большая ужасная вещь", в которой рассказал о своей актерской карьере, романтических отношениях и многолетней алкогольной и наркотической зависимости.

Видео: Мэттью Перри в сериале "Друзья"