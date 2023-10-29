В Риге пьяный водитель вызвал ДТП, жертвой которого стал другой автомобилист

Как сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции, авария произошла около 18:30 на 10-й поперечной линии Яунциемса, где мужчина на автомобиле Mercedes Benz столкнулся с автомобилем Volkswagen. Volkswagen врезался в дерево, и его водитель погиб на месте происшествия. Женщина-пассажир Mercedes Benz также получила травмы и была доставлена в больницу.

Полиция установила, что водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения.

Всего в субботу в Латвии было зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий, в авариях погиб один человек и 14 получили ранения.

Задержано 18 водителей за вождение в нетрезвом состоянии, в том числе 14 в состоянии сильного опьянения.

Оформлено 213 штрафов за превышение скорости, три за агрессивное вождение. Всего за вчерашний день полиция составила 499 протоколов о нарушении правил дорожного движения.