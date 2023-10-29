В Дагестане пошли слухи о беженцах из Израиля: их попытались прогнать из гостиницы

В ночь на 29 октября местные жители пришли в гостиницы "Фламинго" и "Киев", чтобы потребовать выселить из них "беженцев из Израиля", которые там якобы обосновались. Интернет-издание «Медиазона» сообщает, что они попадали в отели и проверяли, нет ли в них израильтян.

После этого на двери отеля "Фламинго" появилось сообщение о запрете селиться в нем израильтянам.

Днем жители Хасавюрта заметили у гостиницы "лицо, похожее на гражданина Израиля" - мужчину в сером костюме с длинной бородой.

Telegram-канал "Утро Дагестан" также опубликовал анонимную информацию о том, что "в отеле "Фламинго" в Хасавюрте много евреев". На том же канале были опубликованы записи с текстом "чемодан - вокзал - Биробиджан!" и призывы в аэропорту "как взрослым встретить рейсы из Израиля", чтобы не дать их пассажирам попасть в город.

Сообщается, что этот Telegram-канал был запущен бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым.

28 октября в столице Карачаево-Черкесия Черкесске прошел митинг с требованием не впускать жителей Израиля в республику. Как сообщает Telegram-канал Baza, на площади перед домом правительства собралось около 500 демонстрантов. Позже они выдвинули еще одно требование - выдворить всех евреев из республики. После этого в Нальчике подожгли еврейский культурный центр.