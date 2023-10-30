В Риге выступит "Океан Ельзи"

В течение 27 лет группа была одним из главных представителей современной украинской музыки для всего мира Лидер группы Святослав Вакарчук активно участвует в благотворительных и социальных проектах. Вместе с другими участниками он поддерживал правозащитную кампанию МОМ и MTV Europe "Люди не продаются", стал Почетным послом культуры в Украине и был назначен послом доброй воли Программы развития ООН.

"Океан Ельзи" - одна из самых популярных украинских рок-групп, которые слушают далеко за пределами своей страны. Музыканты собирают тысячи залов в Польше, Германии, Канаде, Соединенных Штатах, Великобритании, Австралии и многих других странах.

За время своего творчества музыканты выпустили 10 студийных альбомов. Популярная песня "Без бою" собрала более 19 миллионов просмотров на YouTbue.

Музыканты выступят в рамках международного благотворительного тура в поддержку Украины. Часть средств, вырученных от продажи билетов, будет направлена на гуманитарную помощь пострадавшим в войне детям, а также медицинским учреждениям.

На концерте в Риге музыканты исполнят свои лучшие работы. Билеты доступны в кассе Ticketshop.lv.

Видео: "Океан Ельзи" - "Без бою"