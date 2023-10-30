Пакет законопроектов о партнерских отношениях передан в комиссию Сейма

Выполняя решение Конституционного суда, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") представила на рассмотрение юридической комиссии Сейма пакет законопроектов, которые введут в Латвии новый правовой институт - партнерство, сообщает Министерство юстиции.
Партнерство станет новым способом юридически укрепить отношения между двумя взрослыми людьми и предоставить им определенный вид социальной и экономической защиты.
Инесе Либиня-Эгнере утверждает, что Конституционный суд признал, что Конституция требует правовой, экономической и социальной защиты близких отношений между двумя людьми.
Во исполнение этого решения был подготовлен пакет законопроектов, вводящих институт партнерства. Партнерство создаст индивидуальные права и обязанности для физических лиц в их отношениях с государством, что облегчит повседневное совместное проживание партнеров.
Сведения о заключении и прекращении партнерства будут вноситься в Регистр физических лиц. Поправки к закону о нотариате, включенные в пакет, предусматривают заключение и расторжение партнерства в нотариальном порядке - для этого к нотариусу должны лично явиться двое совершеннолетних людей, состоящих в близких личных отношениях и не имеющих ограничений для заключения партнерства, таких как близкое родство.
Соответствующие поправки будут внесены в закон о неплатежеспособности, закон о подоходном налоге с населения, закон о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц, закон о государственных пенсиях, закон о государственном социальном страховании и закон о правах пациентов.
После создания партнерства партнер будет иметь право принимать решения, касающиеся лечения другого партнера, если он не в состоянии самостоятельно заботиться о себе или свободно выражать свою волю,
получать социальные гарантии, например, право на получение начисленных на партнера, но не выплаченных до его смерти сумм пенсии, а также на льготы по подоходному налогу в случае взаимных подарков или займов.
На партнера государственного служащего будут распространяться те же ограничения на конфликт интересов, которые в настоящее время применяются к родственникам государственного служащего.
Аналогичным образом управляющий в деле о неплатежеспособности не сможет исполнять свои обязанности, если партнер управляющего имеет в них личную или имущественную заинтересованность.
Планируется, что изменения в нормативных актах о введении партнерства вступят в силу с 1 июля 2024 года.
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