Пакет законопроектов о партнерских отношениях передан в комиссию Сейма

Партнерство станет новым способом юридически укрепить отношения между двумя взрослыми людьми и предоставить им определенный вид социальной и экономической защиты.

Инесе Либиня-Эгнере утверждает, что Конституционный суд признал, что Конституция требует правовой, экономической и социальной защиты близких отношений между двумя людьми.

Во исполнение этого решения был подготовлен пакет законопроектов, вводящих институт партнерства. Партнерство создаст индивидуальные права и обязанности для физических лиц в их отношениях с государством, что облегчит повседневное совместное проживание партнеров.

Сведения о заключении и прекращении партнерства будут вноситься в Регистр физических лиц. Поправки к закону о нотариате, включенные в пакет, предусматривают заключение и расторжение партнерства в нотариальном порядке - для этого к нотариусу должны лично явиться двое совершеннолетних людей, состоящих в близких личных отношениях и не имеющих ограничений для заключения партнерства, таких как близкое родство.