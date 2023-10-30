Израильские танки вышли к окраине города Газа

По словам очевидца, танки вошли в район Зайтун на юге города Газа, перерезав важную дорогу, соединяющую север и юг сектора Газа.

"Перерезали шоссе Салах ад-Дин и стреляют по любому автомобилю, который пытается проехать по нему", - заявил очевидец, пожелавший остаться неизвестным.

Напомним, что Израиль неоднократно призывал 1,1 миллиона жителей северной части сектора Газа, включая город Газа, переехать на юг анклава, чтобы избежать ударов израильской армии.

Хотя за последние недели многие жители покинули эту территорию, считается, что десятки тысяч человек все еще находятся на севере анклава.