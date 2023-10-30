Подсчитано, сколько граждан Латвии живет в Ирландии

Данные ЦСУ показывают, что на момент последней переписи населения в Ирландии проживало 631 785 иностранцев. Среди них было 18 300 граждан Латвии, в том числе 8067 мужчин и 10 233 женщины.

По численности латвийская община заняла восьмое место после общин Польши, Великобритании (83 347), Индии (45 449), Румынии (43 323), Литвы (31 177), Бразилии (27 338) и Италии (18 319). В апреле прошлого года в стране проживало 2418 человек с ирландским и латвийским гражданством.

Средний возраст граждан Латвии, проживающих в Ирландии, составил 36,3 года. Для сравнения: средний возраст всего населения этой страны составил 38,9 года, граждан Ирландии - 39,4 года, самым старым было сообщество граждан Великобритании (в среднем 49,7 года), а самым молодым - сообщество граждан Украины (в среднем 25 лет).

В анкете 15 349 респондентов указали, что дома говорят на латышском языке, из них 10 811 имеют латвийское гражданство, 4206 имеют ирландское гражданство и 291 имеет или не имеет гражданство других стран.

С другой стороны, 3430 граждан Латвии указали, что дома говорят по-русски. Из всех тех, кто говорит дома по-латышски, 7234 указывают, что знают английский очень хорошо, 5313 - хорошо, 2081 - плохо, 284 - не говорят вообще, а 437 не указали уровень владения английским языком.

Принадлежность к лютеранской церкви подтвердили 5048 жителей Ирландии, в том числе 1017 граждан Латвии. 3917 граждан Латвии указали, что они принадлежат к Римско-католической церкви, 276 - к англиканской церкви, 162 - к исламу, 4432 - к православной церкви, 46 - к баптистской церкви, 28 - к пресвитерианской церкви, 14 - к пятидесятнической церкви, 136 в целом заявили, что они христиане, а 6027 человек не принадлежат ни к какой религиозной общине.