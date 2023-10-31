В Бишкеке и Ташкенте люди вышли на митинги в поддержку палестинцев. Насколько это серьезно?

На митинг в поддержку Палестины пришли не только жители Ташкента, но и люди из соседних регионов, пишет «Газета.uz» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. По данным издания, активисты анонсировали проведение акции протеста в социальных сетях несколькими днями ранее.

От «беспокойства» до «решительного осуждения» Израиля

В первые дни войны Израиля с ХАМАС министерства иностранных дел Узбекистана и Кыргызстана опубликовали пресс-релизы, в которых «выразили обеспокоенность» эскалацией конфликта и призвали обе стороны к прекращению боевых действий.

Если в своих пресс-релизах официальный Ташкент продолжает сохранять нейтралитет, то кыргызские власти более активно комментируют военный конфликт и даже в некоторых случаях выражают поддержку палестинцам.

Так, 23 октября депутаты Жогорку Кенеша, парламента Кыргызстана, перечислили свою однодневную зарплату для «палестинского народа». По подсчетам журналистов, сумма пожертвования составила несколько тысяч долларов.

Оказание материальной помощи Палестине обсуждалось на пленарном заседании 19 октября. Тогда за перечисление денег проголосовало большинство парламентариев.

«Пусть кабмин найдет путь оказания помощи. Мы [кыргызы] говорим, что мы — мусульмане, но молчим. В Америке проходят флешмобы против войны. Мы тоже должны обозначить свою позицию. Когда наши соседи напали на нас, нам тоже было тяжело», — отметил депутат Жаныбек Кыдыкбаев.