Видео ⟩ 20 км/ч вместо 70: на Таллинском шоссе водитель намеренно создал пробку

В новом выпуске передачи Zebra ведущий Паул Тимротс нашел видео, на котором видна серьезная пробка на Таллиннском шоссе. Правда, затор возник по вине водителя.
Как видно по сюжету, в том месте, где водитель должен ехать со скоростью 70 километров в час, он двигался со скоростью примерно 20 километров в час и создал длительную пробку. У водителей не было возможности совершить обгон. Тем же, кто пытался это сделать, водитель это не позволял.
При этом воитель автомобиля спереди двигался с включенными аварийными сигналами.
Ведущий передачи допустил, что подобные ситуации происходят в местах, где установлены радары средней скорости, и некоторые водители не знают, с какой скоростью могут передвигаться.
"Это тоже ник чему хорошему не приведет. Должна быть какая-нибудь служба, которая этим займется", - рассуждает ведущий Zebra.
Видео: Сюжет передачи Zebra (на латышском языке)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!