На прошлой неделе студенты Отделения дизайна одежды Латвийской Академии художеств (LMA) - Лорета Асермане, Нил Аленцевич, Артур Скурстенис, Зайга Брутане и Виталий Кондращук - в завершении Рижской Недели моды представили коллекцию одежды Lost & Found’, созданную ими менее чем за два дня. Для изготовления 10 нарядов коллекции были использованы одежда, домашний текстиль и аксессуары, сданные в контейнеры для сортировки текстиля.
Фото ⟩ Студенты Академии художеств менее чем за 48 часов создали коллекцию одежды из текстильных отходов
Пять будущих дизайнеров LMA откликнулись на призыв компании AJ Power Recycling принять участие в проекте Upcycling LIVE и с 9.00 часов 24 октября до 17.00 часов 25 октября, в присутствии посетителей Riga Fashion Week создали уникальную коллекцию одежды из материалов, оставленных в контейнерах для сортировки текстиля.
"Участие в проекте Upcycling LIVE вызвало у нас бурю эмоций - были и переживания из-за ограниченного времени на создание нарядов, и восхищение хорошей организацией мероприятия, и любопытство и интерес по поводу того, как же в конце концов все это будет выглядеть. Мы рады, что индустрия моды в Латвии становится более экологичной и идет поиск интересных решений по поводу того, как говорить о необходимости сокращения текстильных отходов'', - Виталий Кондращук, магистрант Кафедры дизайна одежды LMA.
Работа молодых дизайнеров была представлена вечером завершающего дня Riga Fashion Week во время специального pop-up показа мод. Гости овациями встретили 10 нарядов, для создания которых были использованы как одежда, так и сумки, обувь, и даже свадебное платье, шторы, скатерти и украшения.
"Важно сознавать, что наш повседневный выбор в отношении покупки и дальнейшего использования одежды оказывает воздействие на окружающую среду. Создание и транспортировка одежды вплоть до ее износа и утилизации - весь этот процесс оставляет большой экологический отпечаток. В рамках проекта пять молодых дизайнеров своими работами доказали, что текстильным материалам можно дать вторую жизнь и из них может получиться действительно нечто впечатляющее", - подчеркивает Солвейга Грисле, член правления AJ Power Recycling.
В Латвию ежегодно в среднем ввозят почти 30 тысяч тонн текстиля, в результате чего объемы текстильных отходов продолжают увеличиваться. Менее чем за год почти в 200 контейнерах для сортировки текстиля, установленных AJ Power Recycling по всей Латвии, было собрано около 700 тонн текстиля (одежда, обувь, домашний текстиль и др.), и из регионов ежедневно поступают звонки, сообщающие о спросе со стороны населения на дополнительные контейнеры. Одной из отраслей, несущих наибольшую ответственность за текстильные отходы, является индустрия моды, поэтому AJ Power Recycling в качестве партнера Riga Fashion Week по устойчивому развитию обращает внимание на проблему текстильных отходов.
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