Фото ⟩ Студенты Академии художеств менее чем за 48 часов создали коллекцию одежды из текстильных отходов

"Важно сознавать, что наш повседневный выбор в отношении покупки и дальнейшего использования одежды оказывает воздействие на окружающую среду. Создание и транспортировка одежды вплоть до ее износа и утилизации - весь этот процесс оставляет большой экологический отпечаток. В рамках проекта пять молодых дизайнеров своими работами доказали, что текстильным материалам можно дать вторую жизнь и из них может получиться действительно нечто впечатляющее", - подчеркивает Солвейга Грисле, член правления AJ Power Recycling.

В Латвию ежегодно в среднем ввозят почти 30 тысяч тонн текстиля, в результате чего объемы текстильных отходов продолжают увеличиваться. Менее чем за год почти в 200 контейнерах для сортировки текстиля, установленных AJ Power Recycling по всей Латвии, было собрано около 700 тонн текстиля (одежда, обувь, домашний текстиль и др.), и из регионов ежедневно поступают звонки, сообщающие о спросе со стороны населения на дополнительные контейнеры. Одной из отраслей, несущих наибольшую ответственность за текстильные отходы, является индустрия моды, поэтому AJ Power Recycling в качестве партнера Riga Fashion Week по устойчивому развитию обращает внимание на проблему текстильных отходов.