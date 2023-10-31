За 5 лет детям в Латвии стали в 2 раза чаще выписывать антидепрессанты. Это плохо?

Единственные материалы, которые можно считать описанием ситуации в Латвии, - это два отчета Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Исследование "Психическое здоровье в Латвии 2015-2021" показывает, что в Латвии увеличивается использование антидепрессантов, но основной причиной является не распространенность депрессии, а успехи в ее распознавании и диагностике, что логично заканчивается лечением.

Никита Безбородов, заведующий Клиникой детской психиатрии и член правления Подросткового ресурсного центра, согласен, что количество молодых людей, обращающихся за помощью при расстройствах настроения, изменилось, а также стабильно увеличивается распространенность диагностированных депрессивных расстройств.

"Причина такого постепенного роста в том, что с 2020 года в Латвии начинают появляться молодые детские психиатры. Если нет врача, способного диагностировать и лечить депрессию, даже при всем росте обращений за помощью, который мы особенно наблюдали с начала пандемии Covid-19, увеличения по выписке лекарств не будет", - поясняет Безбородов.

Он признает, что детских психиатров в Латвии очень мало, а очереди на консультации большие. Количество молодых людей, получающих помощь в связи с расстройствами настроения, во много раз меньше, чем количество молодых людей, реально страдающих такими расстройствами.

По мировым данным, средняя распространенность клинически выраженных депрессивных расстройств среди молодежи составляет около 8%, а это значит, что в описанной возрастной группе в Латвии должно быть около 11 тысяч молодых людей с клинически значимой депрессией. На самом деле помощь получает значительно меньшее количество молодых людей.

Психотерапевт Клиники психосоматики Рижского университета им. Страдиня Артур Утинанс также констатирует, что, с одной стороны, люди более образованы и лучше распознают депрессию. С другой стороны, врачи иногда диагностируют депрессию, когда ее нет.