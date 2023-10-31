Правительство поддержало законопроект о ратификации Стамбульской конвенции

Стамбульская конвенция вступит в силу в первый день следующего месяца, через три месяца после даты сдачи на хранение ее ратификационной грамоты.

Как сообщалось ранее, Стамбульская конвенция - это международный документ, устанавливающий конкретные стандарты и меры по борьбе с насилием и направленный на создание инклюзивного, комплексного и учитывающего гендерные особенности подхода к предотвращению и искоренению насилия и жестокого обращения. В частности, Стамбульская конвенция направлена на искоренение насилия в отношении женщин и насилия в семье путем содействия гендерному равенству.

По сути, Стамбульская конвенция ориентирована на женщин, поскольку охватывает формы насилия, от которых страдают только женщины (принудительный аборт, калечащие операции на женских половых органах) или с которыми женщины сталкиваются чаще, чем мужчины (сексуальное насилие и изнасилование, преследование, сексуальные домогательства, насилие в семье, принудительный брак, принудительная стерилизация), однако конвенция поощряет применение ее положений ко всем жертвам насилия в семье, включая мужчин и детей.

С ратификацией конвенции предотвращение насилия и борьба с ним перестают быть вопросом индивидуальной политической воли, а становятся юридическим обязательством государства в соответствии с международным правом.