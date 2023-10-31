Правительство поддержало законопроект о ратификации Стамбульской конвенции

Сегодня, 31 октября, правительство одобрило законопроект о ратификации Стамбульской конвенции, или Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.
Конвенция утверждается с оговоркой, что при ее реализации Латвия будет руководствоваться ценностями, принципами и нормами, закрепленными в Конституции, в частности, в отношении защиты прав человека, равенства женщин и мужчин, защиты и поддержки прав семьи, родителей и детей.
Министерство благосостояния, разработавшее проект закона, отмечает, что конвенция устанавливает всеобъемлющую и многогранную правовую базу для защиты женщин от всех форм насилия и для защиты женщин и мужчин от насилия в семье.
Конвенция требует от государств-членов разработки согласованной политики по борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, а от государственных органов - осуществления межведомственного сотрудничества с неправительственными организациями, гражданским обществом и средствами массовой информации.
Конвенция также требует привлечения всех компетентных государственных органов и служб для скоординированного решения проблемы насилия в отношении женщин и насилия в семье путем разработки правил, регулирующих сотрудничество. Также подчеркивается необходимость сбора статистических данных о случаях насилия в отношении женщин и насилия в семье.
Законопроект предусматривает, что Латвия сохранит право не применять статью 55(1) конвенции к легким телесным повреждениям, подпадающим под действие статьи 35 конвенции. Таким образом, Латвия сохранит право не применять условие, согласно которому расследование и преследование физического насилия не зависит только от заявления или жалобы жертвы насилия в случаях, когда преступление было совершено полностью или частично на территории государства-члена, и разбирательство может продолжаться даже в том случае, если жертва насилия отозвала свое заявление или жалобу.
Стамбульская конвенция вступит в силу в первый день следующего месяца, через три месяца после даты сдачи на хранение ее ратификационной грамоты.
Как сообщалось ранее, Стамбульская конвенция - это международный документ, устанавливающий конкретные стандарты и меры по борьбе с насилием и направленный на создание инклюзивного, комплексного и учитывающего гендерные особенности подхода к предотвращению и искоренению насилия и жестокого обращения. В частности, Стамбульская конвенция направлена на искоренение насилия в отношении женщин и насилия в семье путем содействия гендерному равенству.
По сути, Стамбульская конвенция ориентирована на женщин, поскольку охватывает формы насилия, от которых страдают только женщины (принудительный аборт, калечащие операции на женских половых органах) или с которыми женщины сталкиваются чаще, чем мужчины (сексуальное насилие и изнасилование, преследование, сексуальные домогательства, насилие в семье, принудительный брак, принудительная стерилизация), однако конвенция поощряет применение ее положений ко всем жертвам насилия в семье, включая мужчин и детей.
С ратификацией конвенции предотвращение насилия и борьба с ним перестают быть вопросом индивидуальной политической воли, а становятся юридическим обязательством государства в соответствии с международным правом.
В 2016 году в болгарской Софии Стамбульскую конвенцию от имени Латвии подписал бывший министр благосостояния Янис Рейрс ("Новое Единство").
Ратификация Стамбульской конвенции уже несколько лет является "горячей картошкой" для политиков. Сторонники ратификации полагают, что она придаст дополнительный импульс и поддержку борьбе с насилием в отношении женщин, тогда как противники обеспокоены влиянием возможного понимания термина "гендер" в документе на различные сферы, включая образование.
Предыдущий премьер-министр, нынешний министр иностранных дел Кришьянис Кариньш (НЕ) также пытался добиться ратификации конвенции, называя это одной из задач, которые должна была решить его расширенная коалиция. Однако расширение коалиции не удалось, и когда Кариньш покинул пост премьер-министра, было сформировано правительство во главе с премьером Эвикой Силиней, куда вошли "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные". Правительство Силини обязалась ратифицировать Стамбульскую конвенцию в этом году.
Ранее министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере в интервью программе Rīta Panorāma подчеркнула, что в правовом, демократическом государстве люди должны чувствовать уверенность, что их частная жизнь защищена, добавив, что предлагаемый пакет законопроектов - это самое малое, что можно сделать для достижения поставленной цели.
Она заявила, что введение института партнерства не является ни консервативным, ни либеральным вопросом - "это минимум из минимумов, который другие европейские страны уже давно ввели". По мнению министра, для консервативных сил это не тот вопрос, который "требует особых усилий", и она надеется на единую позицию.
Либиня-Эгнере напомнила, что до сих пор в Сейме было много дискуссий, а нынешняя оппозиция совсем не заинтересована в том, чтобы слушать аргументы. "Это позиция против всего", - охарактеризовала министр возможные возражения.
По ее мнению, предлагаемый пакет законопроектов "с юридической точки зрения является минимальным, а с политической - единственным возможным решением, которое имеет поддержку на данный момент".
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