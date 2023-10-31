Израиль и ООН: почему генсек и резолюция вызвали возмущение

Резолюции Совбеза ООН, напротив, обязательны к исполнению. Они направлены против стран и участников конфликтов, которые угрожают международной безопасности или нарушают международное право или права человека. В случае, если государство не соблюдает резолюцию Совбеза ООН, в отношении него могут быть применены санкции.

Принятие резолюции в Совбезе ООН может быть заблокировано путем применения права вето одним из пяти постоянных членов Совбеза: Великобританией, Китаем, Россией, США или Францией. США в Совбезе постоянно выступают в роли защитника Израиля, при этом Вашингтон регулярно использует свое право вето.

С 2015 года в Генассамблее ООН была принята 141 резолюция с критикой в адрес Израиля и лишь одна единственная резолюция такого рода - в 2016 году в Совбезе ООН. В последней содержалось требование прекратить строительство израильских поселений на оккупированных палестинских территориях. В тот раз США не поддержали резолюцию, а воздержались при голосовании.

Между тем последняя, 141-я резолюция Генассамблеи ООН была внесена Иорданией, которая традиционно выступает на стороне палестинцев в их конфликте с Израилем. С призывом внести упоминание ХАМАС в текст резолюции до голосования выступил постоянный представитель Канады при ООН Роберт Рэй. Он указал, что, не сделав это, Генассамблея ООН не признает один из самых страшных терактов в мире. Предложение Канады в итоге не было поддержано.