У многих клиентов Bite наблюдались проблемы со связью

Из-за повреждения оптической сети регионального значения пострадало качество услуг компании Bite, сообщила компания в социальной сети Facebook.
Проблемы со связью Bite были отмечены в Вецаки, Балтэзерсе, Адажи, Саулкрасты и Лимбажи.
Из-за повреждения оптической сети пострадали все услуги Bite, включая звонки, передачу данных и текстовые сообщения.
Нарушения в работе сети Bite произошли, когда Latvijas dzelzceļš проводило работы по благоустройству инфраструктуры.
Представители компании говорят, что возможности голосовой связи и отправки СМС восстановлены, а также предпринимаются усилия по полному устранению сбоев в предоставлении мобильных данных.
Как уже сообщалось, в прошлом году Bite Latvija работала с оборотом 149,824 миллиона евро, что на 11,3% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия выросла на 1,1% и составила 22,252 миллиона евро, сообщает Firmas.lv.
Компания Bite Latvija зарегистрирована в 2005 году, ее уставный капитал составляет 99 085 286 евро. Единственным владельцем Bite Latvija является литовская Bite Lietuva, которая является предприятием международной компании по управлению активами Providence Equity Partners.
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