У многих клиентов Bite наблюдались проблемы со связью

Проблемы со связью Bite были отмечены в Вецаки, Балтэзерсе, Адажи, Саулкрасты и Лимбажи.

Из-за повреждения оптической сети пострадали все услуги Bite, включая звонки, передачу данных и текстовые сообщения.

Нарушения в работе сети Bite произошли, когда Latvijas dzelzceļš проводило работы по благоустройству инфраструктуры.

Представители компании говорят, что возможности голосовой связи и отправки СМС восстановлены, а также предпринимаются усилия по полному устранению сбоев в предоставлении мобильных данных.

Как уже сообщалось, в прошлом году Bite Latvija работала с оборотом 149,824 миллиона евро, что на 11,3% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия выросла на 1,1% и составила 22,252 миллиона евро, сообщает Firmas.lv.

Компания Bite Latvija зарегистрирована в 2005 году, ее уставный капитал составляет 99 085 286 евро. Единственным владельцем Bite Latvija является литовская Bite Lietuva, которая является предприятием международной компании по управлению активами Providence Equity Partners.