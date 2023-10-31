VID применила новое обеспечение к Дому Москвы

Со ссылкой на публично доступную информацию комиссия отмечает, что базирующееся в России юридическое учреждение "Московский центр международного сотрудничества" находится в подчинении департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, который, в свою очередь, находится в подчинении правительства Москвы. В связи с этим с высокой степенью достоверности можно утверждать, что деятельность этого департамента фактически контролируется мэром Москвы Собяниным. Также, согласно опубликованным Минюстом данным о примененных санкциях, в государственных регистрах в качестве фактического контролирующего "Московский центр международного сотрудничества" лица указан Собянин.

В комиссии по национальной безопасности отметили, что государству в лице Министерства сообщения принадлежит земельный участок, на котором находится Дом Москвы, поэтому предлагается закрепить право собственности на имя государства в лице Минсообщения. Таким образом, с принятием закона будет создан единый объект недвижимости, в состав которого входят и земля, и здание.

В законопроекте оговорены и другие вопросы, связанные с закреплением права собственности, и последующие действия. Законопроект предусматривает, что недвижимость переходит в государственную собственность свободной от любых обременений, то есть государство не продолжает и не перенимает никаких обязательств, вытекающих из действий, совершенных прежним собственником и связанными с ним лицами. Законопроект также предусматривает, что лица, владеющие имуществом, которое находится в Доме Москвы, имеют право и обязаны в течение семи дней вывезти его из помещений, а оставшееся после указанного срока имущество считается бесхозным и передается государству, и решение о дальнейших действиях с ним принимает Кабинет министров. Законопроект также обязывает перерегистрировать зарегистрированные в недвижимости юридические адреса.

Переходные правила законопроекта предусматривают, что Кабинет министров должен до 31 марта 2024 года подать в Сейм доклад о дальнейших действиях с недвижимостью, при этом необходимо рассмотреть возможности использования здания для оказания помощи Украине и украинцам с учетом того, что у Латвии нет цели обогатиться или получить какую-либо выгоду от этой недвижимости.