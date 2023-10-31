VID применила новое обеспечение к Дому Москвы

Служба государственных доходов (VID) в понедельник, 30 октября, применила новое обеспечение к АS "Московский культурно-деловой центр - Дом Москвы", предусмотрев запрет на регистрацию, перерегистрацию, обновление и изменение коммерческого залога, свидетельствует информация, обнародованная Lursoft.
У компании ранее уже действовали два обеспечения. Одно из них зарегистрировано в марте этого года и предусматривает запрет на выполнение заявлений о регистрации изменений - реорганизации, ликвидации, исключения членов правления - в коммерческом регистре. Еще одно обеспечение для "Московского культурно-делового центра - Дом Москвы" действует с сентября прошлого года.
Принадлежащий департаменту имущества города Москвы "Московский культурно-деловой центр - Дом Москвы" с момента его основания в 2002 году не имел ни одного коммерческого залога.
По информации Lursoft, к Дому Москвы применены санкции в реестрах, которые содержит государство, в том числе в Земельной книге и Регистре предприятий.
"Московский культурно-деловой центр - Дом Москвы" в 2022 году работал с оборотом в 38 834 евро и понес убытки в 5840 евро, свидетельствует информация Firmas.lv.
Как сообщалось, в середине октября Сейм передал на рассмотрение комиссиям законопроект "О действиях с недвижимостью, необходимых для предотвращения угрозы государственной безопасности", который предусматривает, что здание Дома Москвы в Риге на ул. Марияс, 7, перейдет в собственность государства.
Цель поданного комиссией Сейма по национальной безопасности законопроекта - гарантировать безопасность государства, в том числе не допустить и своевременно предотвратить угрозу демократическому строю.
Как указали авторы законопроекта, он обеспечит прекращение политической активности, угрожающей национальной безопасности Латвии, происходящей под прикрытием культурных мероприятий и образования по интересам в Доме Москвы. Также Дом Москвы перестанет существовать как символ российской политики соотечественников, и таким образом будет предотвращена угроза государственному строю и национальной безопасности Латвии.
Введенные против России международные санкции затруднили работу Дома Москвы, но не полностью ограничили или прекратили ее. Как установила Служба госбезопасности, после 24 февраля 2022 года помещения Дома Москвы по-прежнему сдаются в аренду лицам, в деятельности которых усматриваются признаки поддержки агрессивной внешней политики России. Поскольку в Доме Москвы долгое время осуществляется враждебная и вредоносная деятельность, а концентрация опасных политических идей угрожает безопасности государства и его демократическому строю, Латвия обязана действовать, говорится в аннотации к законопроекту.
Право собственности на здание Дома Москвы закреплено на имя департамента городского имущества города Москвы. Обязанности юридического представительства Дома Москвы исторически исполняет принадлежащее департаменту городского имущества Москвы AS "Московский культурно-деловой центр - Дом Московы", с 10 марта 2020 года - представительство "Московского городского унитарного предприятия "Московский центр международного сотрудничества", за которым в Земельной книге закреплено право пользования зданием на неопределенный срок. Структура обоих этих юридических образований связана с прямым влиянием России и, соответственно, Москвы, говорится в аннотации к законопроекту.
Департамент городского имущества Москвы - подведомственное правительству Москвы структурное подразделение, которым управляет мэр Москвы Сергей Собянин. Фактическим же владельцем "Московского центра международного сотрудничества" считается президент России Владимир Путин. Собянин и Путин 25 февраля 2022 года включены в санкционные списки Управления по контролю за иностранным активами США (OFAC) и Европейского союза.
Со ссылкой на публично доступную информацию комиссия отмечает, что базирующееся в России юридическое учреждение "Московский центр международного сотрудничества" находится в подчинении департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, который, в свою очередь, находится в подчинении правительства Москвы. В связи с этим с высокой степенью достоверности можно утверждать, что деятельность этого департамента фактически контролируется мэром Москвы Собяниным. Также, согласно опубликованным Минюстом данным о примененных санкциях, в государственных регистрах в качестве фактического контролирующего "Московский центр международного сотрудничества" лица указан Собянин.
В комиссии по национальной безопасности отметили, что государству в лице Министерства сообщения принадлежит земельный участок, на котором находится Дом Москвы, поэтому предлагается закрепить право собственности на имя государства в лице Минсообщения. Таким образом, с принятием закона будет создан единый объект недвижимости, в состав которого входят и земля, и здание.
В законопроекте оговорены и другие вопросы, связанные с закреплением права собственности, и последующие действия. Законопроект предусматривает, что недвижимость переходит в государственную собственность свободной от любых обременений, то есть государство не продолжает и не перенимает никаких обязательств, вытекающих из действий, совершенных прежним собственником и связанными с ним лицами. Законопроект также предусматривает, что лица, владеющие имуществом, которое находится в Доме Москвы, имеют право и обязаны в течение семи дней вывезти его из помещений, а оставшееся после указанного срока имущество считается бесхозным и передается государству, и решение о дальнейших действиях с ним принимает Кабинет министров. Законопроект также обязывает перерегистрировать зарегистрированные в недвижимости юридические адреса.
Переходные правила законопроекта предусматривают, что Кабинет министров должен до 31 марта 2024 года подать в Сейм доклад о дальнейших действиях с недвижимостью, при этом необходимо рассмотреть возможности использования здания для оказания помощи Украине и украинцам с учетом того, что у Латвии нет цели обогатиться или получить какую-либо выгоду от этой недвижимости.
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