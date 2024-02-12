Наказали более 10 раз. Рижская дума не может справиться с бизнесменом

Более пяти лет назад Рейнис купил квартиру в доме на территории бывшего завода VEF, где когда-то производили стиральные машины. Тут же из окон квартиры в холодные месяцы года вы вынуждены смотреть на дымящие трубы.

Пообщаться с бизнесменом не удалось, поэтому житель обратился в различные государственные и муниципальные учреждения.

Программа Bez Tabu встречалась с Рейнисом еще три года назад, но до сих пор Рижская дума не смогла обеспечить соблюдение правил.

"Суть проблемы в том, что трубы компании дымят прямо в мои окна, в вентиляцию моей квартиры. Часто это происходит несколько дней подряд, что делает невозможным проветривание помещений. В департаменте городского развития установили, что в здании компании ведется самовольное строительство, а площадь здания превышает указанную в кадастре. Каждый год появляется новая пристройка. Но если установлено, что строительство ведется незаконно, почему здание давно не закрыто? Что ждет?" - спрашивает жилец.

Менеджер компании, в свою очередь, обвиняет Рейниса в том, что он царапает машину и забрасывает яйцами окна офиса. И выдвигают обвинение против Рейниса.

"Это зона промышленной застройки, закон запрещает здесь строительство жилых домов. Как принимаются жалобы от человека, проживающего в незаконно построенном здании? Наше здание полностью легально. Все в порядке", - убеждают в компании.

Рижская дума утверждает обратное. С 2019 года бизнесмен уже был оштрафован более 10 раз за самовольное строительство на части территории, в ближайшее время может быть наложен еще один штраф.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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