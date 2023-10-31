Видео ⟩ На кладбище в Плявниеках ограбили нескольких пенсионеров

В понедельник Леонтина вместе с сестрой Региной отправилась на кладбище в Плявниеках. Женщины не знали, что за ними из кустов наблюдает незнакомец. Пока дамы относили мусор к контейнерам, вор выскользнул из укрытия и схватил сумки, лежащие на скамейке.

В сумках не было ничего ценного, кошельки и телефоны остались дома. По пути к машине женщины решили поговорить с другими посетителями кладбища на случай, если кто-нибудь заметил убегающего вора. Как выяснилось, был еще один пенсионер, у которого украли телефон.

Леонтина и ее сестра не стали сообщать в полицию о краже.

Многие посетители не особо переживают по поводу возможной опасности на кладбище и не слишком серьезно относятся к ворам. Пенсионерка, с которой удалось поговорить Degpunktā, просто не берет с собой ничего ценного, когда идет на кладбище.

По соседству есть камеры наблюдения, но наблюдать за каждым углом невозможно. Полицейские тоже патрулируют район, но воры осторожны и хорошо знают местность.

Видео: Сюжет программы Degpunktā