Военные экопреступления РФ. Возможно ли правосудие?

Военное преступление против окружающей среды

В Украине преступления против окружающей среды расследуют так же, как нарушение законов и обычаев войны (по статье 438 Уголовного кодекса), рассказала Виктория Литвинова. Эта статья, в отличие от экоцида, имеет другой пороговый критерий - экологическую катастрофу, а не ее угрозу, уточнила Литвинова.

По ее информации, таких дел сейчас 265. "Из-за отсутствия практики и прецедентного права Украина как государство впервые в мировой истории пытается преследовать нападения на природную среду как военное преступление", - указала заместитель генпрокурора.

Тем не менее расследования продвигаются. Сообщено о подозрении трем лицам по двум уголовным делам по статье 438, ответили на запрос DW в Офисе генпрокурора и уточнили, что оба дела касаются обстрелов украинских нефтебаз.

Кроме того, этой весной суд в Днепропетровской области вынес приговор по делу о подрыве сооружений Северо-Крымского канала Каховской ГЭС 27 февраля прошлого года. Двое военных были заочно приговорены к 12 годам лишения свободы - за нарушение законов и обычаев войны. "Обвиняемые объявлены в международный розыск. Для его организации в порядке международного полицейского сотрудничества материалы направлены в Интерпол", - сообщила Литвинова, отвечая на вопросы DW.