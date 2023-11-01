Пьяный водитель устроил трагическое ДТП и уехал в Украину как солдат-доброволец

В результате лобового столкновения погиб водитель бусика, однако, судя по уголовному делу, другой машиной управлял пьяный водитель по имени Улвис, который считается подозреваемым. Мужчина вернулся домой в отпуск из Украины, где он числится военным-добровольцем.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

Хотя с момента происшествия прошел почти год и вина подозреваемого почти доказана, расследование Государственной полиции застопорилось, поскольку подозреваемый после выздоровления в больнице вернулся в зону боевых действий в Украине.

"Сбежал обратно в Украину. Насколько нам известно, с травмами ног и сломанными ребрами", - рассказывает женщина, чья компания арендовала бусик в тот роковой для погибшего водителя день. "Следователь говорит, что он вернется, но это не кажется логичным".

В Государственной полиции заявляют, что в основном в уголовных производствах по фактам дорожно-транспортных происшествий не применяются самые строгие меры безопасности, такие как задержание.

"Тот факт, что лицо не находится в Латвии, напрямую влияет на ход процесса - в этом случае Госполиция не может завершить расследование по нему и передать его для возбуждения уголовного преследования, в результате чего невозможно привлечь человека к ответственности", - объясняет представитель Госполиции Мадара Шершнева.

Национальные вооруженные силы не отправляют солдат на фронт в Украину, а контроль или надзор за солдатами-добровольцами не входит в компетенцию Минобороны, говорят в министерстве.

По возвращении в Латвию мужчине грозит тюремное заключение на срок от трех до десяти лет с лишением права управления транспортным средством на срок от пяти до десяти лет.

Подробнее - в сюжете передачи!