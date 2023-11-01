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11-й трамвай возобновляет движение по обеим сторонам Брасовского моста

rus.tvnet.lv/LETA
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Трамвай на Брасовском мосту
Трамвай на Брасовском мосту Фото: Ieva Leiniša/LETA

Сегодня, 1 ноября, движение 11-го трамвая будет возобновлено по путепроводу и со стороны улицы Бривибас, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Таким образом, движение трамваев по Брасовскому мосту будет полностью восстановлено.

Движение остальных транспортных средств по Брасовскому мосту планируется возобновить в первой половине ноября.

В настоящее время продолжается восстановление расположенной под путепроводом улицы Лактас, установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки дороги, а также установка светильников.

С сегодняшнего дня на 11-м трамвайном маршруте количество рейсов будет увеличено на шесть - со 172 рейсов до 178. Кроме того, изменения в расписании движения будут и в выходные дни, сообщили в компании Rīgas satiksme.

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