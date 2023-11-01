11-й трамвай возобновляет движение по обеим сторонам Брасовского моста

Сегодня, 1 ноября, движение 11-го трамвая будет возобновлено по путепроводу и со стороны улицы Бривибас, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Таким образом, движение трамваев по Брасовскому мосту будет полностью восстановлено.
Движение остальных транспортных средств по Брасовскому мосту планируется возобновить в первой половине ноября.
В настоящее время продолжается восстановление расположенной под путепроводом улицы Лактас, установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки дороги, а также установка светильников.
С сегодняшнего дня на 11-м трамвайном маршруте количество рейсов будет увеличено на шесть - со 172 рейсов до 178. Кроме того, изменения в расписании движения будут и в выходные дни, сообщили в компании Rīgas satiksme.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!