11-й трамвай возобновляет движение по обеим сторонам Брасовского моста

В настоящее время продолжается восстановление расположенной под путепроводом улицы Лактас, установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки дороги, а также установка светильников.

С сегодняшнего дня на 11-м трамвайном маршруте количество рейсов будет увеличено на шесть - со 172 рейсов до 178. Кроме того, изменения в расписании движения будут и в выходные дни, сообщили в компании Rīgas satiksme.