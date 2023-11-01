Фото ⟩ В Кременчуге нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу

Российские войска в ночь на 1 ноября атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед-136/131", сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ, пишет "Медуза".
Всего российские военные запустили 20 дронов, ВСУ удалось сбить 18 из них. Также была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
В Полтавской области произошло попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, сообщил глава региональной военной администрации Филипп Пронин. По его словам, на предприятии возник пожар, его потушили спасатели. По предварительной информации, никто не пострадал.
"Информация о разрушениях выясняется. Предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте", - добавил Пронин.
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