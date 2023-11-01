Фото ⟩ В Кременчуге нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу

Всего российские военные запустили 20 дронов, ВСУ удалось сбить 18 из них. Также была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

В Полтавской области произошло попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, сообщил глава региональной военной администрации Филипп Пронин. По его словам, на предприятии возник пожар, его потушили спасатели. По предварительной информации, никто не пострадал.

"Информация о разрушениях выясняется. Предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте", - добавил Пронин.