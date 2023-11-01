Радикализация и этническая ненависть: при необходимости уголовный закон пересмотрят

Она отметила, что ситуация в Европе и мире в связи с происходящим на Ближнем Востоке неоднозначная, европейские страны-участницы обеспокоены ситуацией внутри региона.

В Латвии правительство регулярно заслушивает информацию служб безопасности. "Думаю, что в Латвии мы можем быть в достаточной безопасности, так как в Латвии отсутствуют настолько крупные сообщества, которые могли бы вызвать существенную радикализацию", - считает премьер-министр.

Она подчеркнула, что выступления с проявлениями ненависти и подобные иные проявления будут оцениваться, уголовный закон действует, и его можно будет пересмотреть, если это потребуется.

Как сообщалось ранее, израильская армия наносит удары по всем частям сектора Газа, заявил во вторник пресс-секретарь сил обороны Израиля Йонатан Конрикус.

Он заверил, что Израиль делает все возможное, чтобы избежать убийства мирных жителей.

Две недели назад, продолжая бомбардировки сектора Газа, Израиль призвал мирных жителей, запертых в анклаве, в целях своей безопасности отправиться на юг.

30 октября израильская армия вторглась вглубь северной части Газы, где, как предполагается, до сих пор проживают 600 000 человек, и, по словам палестинских свидетелей, танки ненадолго перекрыли эвакуационный путь на юг.