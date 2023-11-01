В Риге пройдет встреча с режиссером и показ фильма "Дом"

8 ноября в 18.30 в обновленном, многофункциональном пространстве ресторана Pinot (Grecinieku 26, Рига) состоится показ киноверсии многосерийного документального фильма "Дом". Фильм представит сам режиссер картины - Дмитрий Васюков. Картина повествует об удивительной судьбе потомков знаменитого княжеского рода Голицыных, вынужденных покинуть Россию более ста лет назад.
Впервые фильм с аншлагом был показан в рамках фестиваля Artdocfest/Riga и сразу завоевал сердца зрителей.
Мероприятие откроет новый проект пространства Pinot – клуб "Интеллектуальные среды", в рамках которого регулярно будут проходить встречи и дискуссии с участием деятелей культуры, искусства и других интересных людей.
"Мы организуем эту встречу по многочисленным просьбам поклонников этого невероятного фильма и для тех, кто хотел, и не смог попасть на предыдущие показы, - говорит продюсер показа Екатерина Ланская. - Сегодня, в контексте происходящего в мире, фильм звучит еще более пронзительно и актуально - простое слово "дом" обретает все большую ценность и новые смыслы. После просмотра фильма зрители смогут поговорить с создателем фильма - Дмитрием Васюковым, чьи дети сегодня защищают свои дома в Израиле".
"Сегодня я рассматриваю подобные встречи со зрителями, с совместным просмотром, с обсуждением, как психотерапевтические сеансы. Сейчас мы все нуждаемся в них, как никогда ранее. Они помогают возвращать нам жизненные ориентиры, не растерять и сохранить в себе человеческие качества, и Голицины тому самый яркий пример", - рассказал Дмитрий Васюков.
История княжеской семьи в поисках своего дома в фильме представлена в жанре захватывающего сюжета: лишения и испытания, похищения спецслужбами, погони и преследования, скрытная жизнь в глухом лесу. Глава семьи - 94-летняя княжна Прасковья Николаевна, чей острый ум, ясный взгляд на жизнь, юмор и обаяние делают ее главной героиней картины. Ее воспоминания проиллюстрированы с помощью большого и чудом сохранившегося семейного видео- и фотоархива. В своих скитаниях эта большая семья сохранила не материальные ценности, а благородство и достоинство – тот фундамент, на котором построен их дом.
"Герои фильма принадлежат редкой породе партизанов Духа, каких больше не делают. Но они еще есть. В расчеловечивающем шуме и грохоте любого времени они сохраняют человечность человека", - поделился своим мнением о картине "Дом" издатель журнала Rīgas Laiks, философ Арнис Ритупс. По мнению кинокритика Антона Долина, фильм будет интересен «всем, так или иначе причастным к мистическому и на сегодня очень размытому понятию "русский".
Пространство Pinot, расположенное в здании 18 века в Старой Риге - это многофункциональный комплекс с рестораном европейской кухни, современным кафе-лаунжем с большим экраном, современной техникой и светом, винным погребом и джин-лабораторией, караоке, детской комнатой, лабораторией бумажного искусства и уединенными ложами для конфиденциальных встреч. Новая концепция предполагает, что Pinot станет своеобразным интеллектуальным клубом — домом для всех стремящихся к живому общению в развивающемся комьюнити.
Информация о фильме "Дом":
- Производство: Израиль, США (2022)
- Режиссер: Дмитрий Васюков
- Автор сценария: Алексей Поярков
- Оператор: Юрий Орлов
- Продюсер: Андрей Новицкий
- Композитор: Александр Соколов
- Длительность: 152 минуты
- Язык: русский, английский
- Субтитры: английские и французские
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