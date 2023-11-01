В Риге пройдет встреча с режиссером и показ фильма "Дом"

История княжеской семьи в поисках своего дома в фильме представлена в жанре захватывающего сюжета: лишения и испытания, похищения спецслужбами, погони и преследования, скрытная жизнь в глухом лесу. Глава семьи - 94-летняя княжна Прасковья Николаевна, чей острый ум, ясный взгляд на жизнь, юмор и обаяние делают ее главной героиней картины. Ее воспоминания проиллюстрированы с помощью большого и чудом сохранившегося семейного видео- и фотоархива. В своих скитаниях эта большая семья сохранила не материальные ценности, а благородство и достоинство – тот фундамент, на котором построен их дом.

"Герои фильма принадлежат редкой породе партизанов Духа, каких больше не делают. Но они еще есть. В расчеловечивающем шуме и грохоте любого времени они сохраняют человечность человека", - поделился своим мнением о картине "Дом" издатель журнала Rīgas Laiks, философ Арнис Ритупс. По мнению кинокритика Антона Долина, фильм будет интересен «всем, так или иначе причастным к мистическому и на сегодня очень размытому понятию "русский".

Пространство Pinot, расположенное в здании 18 века в Старой Риге - это многофункциональный комплекс с рестораном европейской кухни, современным кафе-лаунжем с большим экраном, современной техникой и светом, винным погребом и джин-лабораторией, караоке, детской комнатой, лабораторией бумажного искусства и уединенными ложами для конфиденциальных встреч. Новая концепция предполагает, что Pinot станет своеобразным интеллектуальным клубом — домом для всех стремящихся к живому общению в развивающемся комьюнити. Информация о фильме "Дом": Производство: Израиль, США (2022)

Режиссер: Дмитрий Васюков

Автор сценария: Алексей Поярков

Оператор: Юрий Орлов

Продюсер: Андрей Новицкий

Композитор: Александр Соколов

Длительность: 152 минуты

Язык: русский, английский

Субтитры: английские и французские