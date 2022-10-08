5 октября в кинотеатре Splendid Palace в рамках фестиваля Artdocfest/Riga впервые была показана киноверсия многосерийного документального фильма "Дом" режиссера Дмитрия Васюкова.
Видео ⟩ Латвия принимает тех, кому она верит: чему сегодня учит история рода Голицыных?
Документалист и президент фестиваля Artdocfest/Riga Виталий Манский подчеркнул, что неслучайно картина "Дом" была преподнесена как специальное событие. Она рассказывает, "как лучшие люди старой России бежали в поиске не только своего спасения, но и какого-то обретения своего жизненного горизонта в далекую Аляску".
"Где-то должны жить русские люди, которые не согласны жить в диктатуре, не согласны жить в несвободе. Эти люди имеют право где-то найти свой дом", - добавил документалист.
Манский подчеркнул, что если Латвия не готова по понятным причинам предоставить укрытие русским эмигрантам, то они будут искать его в другом месте: "Мне кажется, я бы не говорил, что Латвия, как и вся Европа, закрылась от России - страны агрессора.
Насколько я знаю, и на личном опыте, Латвия принимает тех людей, которым она верит, которых она уважает, которым она сочувствует. И эти люди в Латвии чувствуют себя комфортно. Может быть, она могла бы еще больше принять, но не те обстоятельства сегодня".
Фильм "Дом" - это уникальная и захватывающая история княжеской семьи, находящейся в поисках своего дома. Документальный фильм повествует о лишениях, испытаниях, похищениях спецслужбами, погонях, преследованиях и скрытной жизнь в глухом лесу Аляски. Картина рассказывает об удивительной судьбе потомков знаменитого княжеского рода Голицыных, вынужденных покинуть Россию более ста лет назад.
Виталий Манский признался, что в Латвии чувствует себя прекрасно. Он благодарен нашей стране, а поэтому многим ее рекомендует. Он подчеркнул, что фестиваль Artdocfest/Riga уже определенно останется в Латвии и будет местным фестивалем документального кино.
Режиссер картины Дмитрий Васюков признался, что сейчас живет в Риге в квартире друга, которого сюда из России не пускают. Он добавляет, что история Голицыных удивительно ложится на современную повестку. Документалист не ожидал, что картина, которую он начал снимать в 2018 году, будет такой актуальной.
"Русские до сих пор не выучили никаких уроков истории, хотя им история преподносит каждый раз один и тот же урок", - подчеркивает Васюков.
Он добавляет, что понимает, почему Латвия не очень гостеприимно открывает двери. Ему не столько обидно, сколько он испытывает чувство стыда за свою страну.
"В данном случае мне больше обидно как раз за русскую культуру, чем за русских, которых собираются отменить. Наверное, имеет смысл сейчас, что называется, к ним [к русским. - Прим. ред.] предвзято относиться", - говорит режиссер.
Дмитрий Васюков уверен, что сейчас следует всему миру говорить об общечеловеческих ценностях, о гуманизме и добре.
Рижским зрителям фильм представили сами его герои - Екатерина, Майкл и Алекс Голицыны, которые живут на Аляске и специально ради мероприятия впервые посетили Европу.
На встречу с ними из Франции приехали еще одни представители рода Голицыных. Так дальние родственники смогли впервые встретиться друг с другом.
"Бабушка всегда нас воспитывала с очень сильными русскими корнями. То есть она читала русскую историю, всегда учила, мы дома говорили только по-русски", - признается Алекс Голицын.
Майкл и Алекс говорят, что они выросли русскими, хотя жили в Америке.
"Но я всегда про себя думал как про русского человека. В нашей семье говорили по-русски, читали по-русски, все было русское... Я просто знал, что я русский, хотя, как это ни странно, в России не бывал.
Когда у меня родилась дочка и потом сын, я вдруг понял, что это, в общем, был подарок - сокровище, которое мне моя семья передала", - сказал в интервью Майкл Голицын.
Теперь он старается это наследие передать своим детям.
Главная героиня фильма - обаятельная и остроумная глава семьи - 94-летняя княжна Прасковья Николаевна. Ее воспоминания проиллюстрированы с помощью большого и чудом сохранившегося семейного видео- и фотоархива.
Но самое главное, что эта семья сохранила за долгие годы скитаний - это благородство и достоинство, ставшие фундаментом, на котором построен их дом. Удивителен и тот факт, что картина получилась пророческой. Особенно в свете того, что сейчас в Латвии и других странах Европы не очень рады тем, кто приезжает из России.
Многосерийный фильм Дмитрия Васюкова удалось уместить в динамичную, содержательную и эмоциональную киноверсию в 2,5 часа благодаря монтажу Евгения Рыбалко. Продюсером картины стала Екатерина Ланская.
Екатерина Ланская признается, что очень любит Латвию, и называет нашу страну "райским уголком". Фильм "Дом" она считает мировым шедевром.
Комфортно в Латвии себя чувствует и Виталий Манский, который перевез сюда всех своих родных:
"Прежде всего я сдал язык, и я уже постоянный житель Латвии. Теперь на очереди жена. Она готовится сдавать экзамен. Приехала вся моя семья - дети и мама (я ее вывез из Украины). Действительно, не все могут получить нормальный юридический статус. Но я, честно говоря, верю в Латвию, что она нас не подведет".
Премьеру в кинотеатре Splendid Palace посетили такие известные люди из мира искусства и киноиндустрии, как педагог и солистка симфонического оркестра Инета Нейланде, пианистка Оксана Тарвиде, продюсер и музыкант Дмитрий Ланской с дочерью и сыном, режиссер Александр Шейн, писатель Валерий Панюшкин, латвийский режиссер Инара Колмане и многие другие. Гостей встречали традиционным для Латвии угощением - сухариками и согревающими напитками с рижским бальзамом.
По многочисленным просьбам состоится еще два дополнительных показа фильма "Дом". Следить за новостями можно на странице фильма в социальных сетях.
Галерея: Премьерный показ фильма "Дом"
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