Видео ⟩ Латвия принимает тех, кому она верит: чему сегодня учит история рода Голицыных?

Виталий Манский признался, что в Латвии чувствует себя прекрасно. Он благодарен нашей стране, а поэтому многим ее рекомендует. Он подчеркнул, что фестиваль Artdocfest/Riga уже определенно останется в Латвии и будет местным фестивалем документального кино.

Дмитрий Васюков Фото: Ivan Varshavsky/Пресс-фото

Режиссер картины Дмитрий Васюков признался, что сейчас живет в Риге в квартире друга, которого сюда из России не пускают. Он добавляет, что история Голицыных удивительно ложится на современную повестку. Документалист не ожидал, что картина, которую он начал снимать в 2018 году, будет такой актуальной.

"Русские до сих пор не выучили никаких уроков истории, хотя им история преподносит каждый раз один и тот же урок", - подчеркивает Васюков.

Он добавляет, что понимает, почему Латвия не очень гостеприимно открывает двери. Ему не столько обидно, сколько он испытывает чувство стыда за свою страну.

"В данном случае мне больше обидно как раз за русскую культуру, чем за русских, которых собираются отменить. Наверное, имеет смысл сейчас, что называется, к ним [к русским. - Прим. ред.] предвзято относиться", - говорит режиссер.

Дмитрий Васюков уверен, что сейчас следует всему миру говорить об общечеловеческих ценностях, о гуманизме и добре.

Фото: Ivan Varshavsky/Пресс-фото

Рижским зрителям фильм представили сами его герои - Екатерина, Майкл и Алекс Голицыны, которые живут на Аляске и специально ради мероприятия впервые посетили Европу.